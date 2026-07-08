Se elevan a 11 los fallecidos por riada en el sur de Ecuador; 7 personas siguen desaparecidas

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De acuerdo con el último balance de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 200 personas quedaron damnificadas tras la destrucción de al menos 50 viviendas luego de que la crecida del río Zamora arrasó con todo a su paso en la comunidad Guadalupe, en la provincia de Zamora Chinchipe.

La crecida dejó 38 heridos y aunque se produjo cinco días atrás bomberos, militares y los propios comuneros continúan en la búsqueda de siete personas, incluida la gobernadora Ivonne Panchi, quien atendía la emergencia cuando junto a su equipo fueron arrastrados por un alud.

Edwin Tiwi relató a The Associated Press que su hermana Liliana, de 38 años, ayudaba a sus vecinos a sacar sus pertenencias cuando “escucharon un estruendo y que temblaba la tierra y se vino la palizada de agua, troncos y lodo”. Su búsqueda continúa.

La Secretaría de Riesgos reportó también más de 15.500 animales muertos en esa zona de producción agrícola y ganadera.

La región está afectada por una temporada de lluvias que causa desbordamientos, inundaciones y aluviones. El año anterior dos personas fallecieron y tres resultaron heridas tras un aluvión en la cercana provincia de El Oro.

FUENTE: AP