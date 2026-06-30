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Se derrumba el techo de una escuela en Pakistán y mueren 14 niños

LAHORE, Pakistan (AP) — El techo de un centro educativo en la ciudad de Lahore, al este de Pakistán, se derrumbó el martes causando la muerte de al menos 14 niños, informaron la policía y funcionarios de rescate.

Otros ocho niños también resultaron heridos y fueron llevados a un hospital, indicó el funcionario policial Faisal Kamran, quien añadió que el propietario del centro de tutorías y otra persona ya fueron arrestados.

Kamran señaló que los rescatistas continuaban buscando entre los escombros tras recibir reportes de que podría haber más niños atrapados bajo los restos. Explicó que el centro de tutorías funcionaba en un edificio antiguo y que el techo de un segundo piso sin terminar aparentemente se desplomó debido a una construcción de mala calidad.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó su pesar por la tragedia. En un comunicado, ofreció condolencias a las familias de las víctimas, oró por la pronta recuperación de los heridos y manifestó que se necesitaban medidas de seguridad eficaces para evitar tragedias similares.

Los derrumbes de edificios son comunes en Pakistán, donde las normas de construcción a menudo se aplican de manera deficiente. Muchas estructuras se levantan con materiales de calidad inferior y con frecuencia se ignoran las regulaciones para reducir costos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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