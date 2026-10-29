Se acerca el fin de San Siro: AC Milan e Inter presentan planes del estadio Generali

ARCHIVO — Un trabajador conduce un carrito de golf a las afueras del Estadio San Siro durante los ensayos para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, en Milán, el 24 de enero de 2026. (Foto AP/Luca Bruno, Archivo) AP

En uno de los lugares más famosos de Milán, el Castello Sforzesco, se reveló el futuro de otro monumento histórico cuando el AC Milan y el Inter de Milán presentaron los planes de su propuesto nuevo estadio, que implicaría la demolición del Stadio Giuseppe Meazza —conocido comúnmente como San Siro—.

Y los dos clubes de fútbol —que desde hace mucho comparten cancha— ya han vendido los derechos de nombre, y el nuevo recinto se llamará Generali Stadium desde el primer día. Generali es la mayor aseguradora de Italia.

Poco antes de que comenzara la presentación, un grupo de aficionados del Inter entró en el patio del castillo y desplegó una pancarta con las palabras “nunca apagarán las luces de San Siro”, mientras coreaban “manos fuera de San Siro”.

Aquí hay algunas cosas más que saber sobre el nuevo estadio de Milán:

Los clubes ya habían anunciado acuerdos el año pasado con los estudios de arquitectura Foster + Partners y Manica para diseñar un nuevo estadio.

Entre los proyectos de Foster + Partners y Manica figuran el estadio de Wembley en Londres, el Chase Center en San Francisco y el estadio de Lusail en Qatar.

Norman Foster y David Manica presentaron el jueves los planes en la sesión informativa.

“Siempre es un desafío diseñar un edificio que reemplace un proyecto querido”, comentó Manica. “Y la manera en que estoy pensando este proyecto y el espíritu con el que empezamos desde el principio fue: misma alma, edificio diferente.

“Lo más importante que nos dimos cuenta cuando diseñamos este proyecto es que el San Siro es una sensación, más que un edificio, es una sensación. Y todo lo que necesitábamos hacer aquí era impulsar esa sensación y trasladarla al edificio”.

La estructura

En el corazón del diseño hay una llamativa forma ovalada, con la estructura del estadio hecha de 80 enormes formas de diamante y un techo ondulante de doble curvatura.

Las formas de diamante ofrecen vistas parciales del estadio desde el exterior y amplias panorámicas de la ciudad desde el interior.

Las puntas de los diamantes son las más altas —60 metros— en cada uno de los extremos detrás de las porterías, conocidos en italiano como “la curva”, donde normalmente se sientan los aficionados más fervorosos.

“¿Cómo tomas la leyenda de San Siro y cómo construyes a partir de eso? Quizá la esencia sean los aficionados en los dos extremos detrás de la portería, ‘las curvas’”, señaló Foster.

“Y en el nuevo estadio, la forma es es baja en el cuerpo y se eleva en cada extremo”.

El estadio se elevará sobre un podio, con espacio debajo para estacionamiento, un museo y tiendas de los clubes.

El recinto formará parte de un proyecto que abarca aproximadamente 281.000 metros cuadrados (más de 3 millones de pies cuadrados).

El interior

El anillo interior del estadio, de 360 grados, tendrá 71.500 asientos distribuidos en dos niveles, en comparación con los tres “anillos” de San Siro.

Esos asientos estarán tan cerca del campo que “en realidad se sentirá como si estuvieras sentado sobre el césped”, según Manica, y se elevarán en paredes empinadas —con inclinaciones de hasta 37 grados— para amplificar tanto el ambiente como el impacto visual.

“El alma de este proyecto son realmente las dos curvas”, manifestó Manica. “Las consideramos y pensamos en ellas como dos muros de gente. Se proyectan hacia afuera y sobre las porterías tanto como sea posible. La primera fila de las curvas en realidad está más cerca que en el edificio actual.

“Así que esa intensidad del ambiente se verá reforzada. Y en realidad todo se reduce al ruido. El ruido es una de las cosas principales que necesitamos conservar y mantener en el proyecto”.

El diseño acústico del nuevo estadio ha sido concebido para captar e intensificar la energía del público, no solo para minimizar las molestias por ruido fuera del recinto, sino también para crear lo que los clubes esperan que sea una de las mejores atmósferas del fútbol mundial.

El exterior también se personalizará mediante iluminación LED de colores y la capacidad de proyectar imágenes en la fachada.

Calendario

La idea es tener un nuevo estadio listo para cuando Italia sea coanfitriona de la Eurocopa de 2032 junto con Turquía.

Se espera que la construcción comience en 2028 y que el primer partido se dispute en la temporada 2031-32, aunque el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, expresó el año pasado su preocupación de que la lenta burocracia italiana pudiera retrasar el proyecto.

Los clubes seguirán jugando en San Siro mientras el nuevo estadio se construye en un estacionamiento adyacente. Luego, el icónico San Siro será demolido en su mayor parte.

Ya hemos estado aquí antes

No es la primera vez que los clubes de Milán presentan planes para un nuevo estadio.

Se presentaron dos conjuntos de planes en 2019, y el proyecto “The Cathedral”, de Populous, fue elegido por encima del diseño “The Rings of Milano”, de Manica-Cmr Sportium, dos años después.

Se esperaba que el nuevo estadio estuviera listo para 2024 o 2025, pero el debate público y los retrasos burocráticos obligaron a los clubes de Milán a explorar otras opciones, antes de volver a orientarse hacia un modelo de estadio compartido en los terrenos de San Siro.

El dinero manda

El acuerdo para comprar San Siro fue valorado en 197 millones de euros (226 millones de dólares) y el presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha dicho que los clubes invertirían más de 1.000 millones de euros en la construcción del nuevo estadio.

Se ha estimado que los clubes podrían ganar cada uno hasta 180 millones de euros (208 millones de dólares) al año con el nuevo recinto. Por ahora, ganan alrededor de 80 millones de euros (93 millones de dólares).

El aumento de ingresos provendría de atraer turistas en días sin partido —para visitar el museo o hacer un recorrido por el estadio—, así como de albergar conciertos y otros eventos y de la venta de los derechos de nombre a Generali.

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FUENTE: AP