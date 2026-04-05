Scottie Scheffler llega al Masters con toda la familia, incluyendo su hijo recién nacido

Scottie Scheffler golpea la bola desde el fairway en la ronda final del Players Championship el domingo 15 de marzo del 2026. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

El dos veces campeón del Masters, que suele mantener el golf separado de su vida familiar, no había compartido ninguna información desde que se retiró del Abierto de Houston hace dos semanas debido al inminente nacimiento de su segundo hijo. Contó que su esposa, Meredith, dio a luz a un niño el 27 de marzo. Lo llamaron Remy.

“Simplemente nos gustó”, comentó Scheffler sobre el nombre. Su primer hijo, Bennett, nació en 2024 antes del Campeonato de la PGA. “No teníamos muchos buenos nombres de niño, para serte sincero”.

Allí estaba, en un cochecito que Meredith empujaba bajo el famoso roble junto a la casa club, con 9 días de nacido y ya en su primer Masters.

Eso se sumó a las escenas que rara vez se ven en otro lugar el domingo previo a un major.

El campeón defensor Rory McIlroy ha estado en el club todo el fin de semana: el sábado observó el Augusta National Women’s Amateur y el domingo entregó trofeos a un grupo de niños en la final nacional anual del Drive, Chip and Putt.

McIlroy ha hablado de cuánto esperaba volver como campeón del Masters y disfrutar de todos los privilegios que conlleva. Portó su chaqueta verde durante el Drive, Chip and Putt y posó con Maria Jose Marin, la ganadora del ANWA y la primera colombiana en sumarse a la lista de ganadores de Augusta National.

Luego salió al campo de golf con su padre, Gerry, y con Jimmy Dunne, miembro de Augusta. Lo siguiente es la cena del Club del Masters el martes y el elaborado menú que ha preparado.

“Es el club de cenas más exclusivo de todo el deporte, y creo que todos deberíamos sentirnos muy afortunados de estar allí”, le dijo a Golf Channel después de su participación en la entrega de trofeos el domingo. “Pero estamos allí por el trabajo duro y el buen juego que hemos sido capaces de producir”.

También mencionó a dos jugadores que no estarán en la cena: Tiger Woods, quien fue arrestado y detenido brevemente bajo sospecha de conducir bajo los efectos de un estupefaciente durante un accidente automovilístico el 27 de marzo, y Phil Mickelson, que está atendiendo un asunto personal de salud en casa.

“Lamentablemente, habrá un par que no estarán en esa sala, lo cual es una pena, pero quiero asegurarme de que también sean reconocidos”, manifestó McIlroy. “Han sido dos de los mejores campeones que el Masters ha visto. Pero va a ser una noche realmente genial. No puedo esperar. Espero que todos disfruten la cena y disfruten todo lo que he seleccionado”.

Bryson DeChambeau también estuvo en Augusta National el sábado para el cierre del ANWA, consolando a Asterisk Talley después de que la joven de 17 años mandó dos golpes al Rae’s Creek para un cuádruple bogey en el hoyo 12, par 3, lo que le costó la oportunidad de ganar.

DeChambeau creció a unos 45 minutos de donde vive Talley, en el valle central de California. Se conocen bien.

“Obviamente, he tenido momentos difíciles en mi carrera, y si hay algo que pueda hacer para apoyarla, para eso estoy aquí. Por eso estoy aquí: para apoyar”, declaró DeChambeau a los reporteros el sábado.

El domingo salió caminando para chocar manos y posar para fotos con niños y espectadores a unos 100 yardas por el lado derecho del tee. “Tengo que ir a jugar”, les dijo antes de correr para alcanzar a su caddie.

También estaba Gary Player, tres veces campeón del Masters, quien realizará el golpe de salida honorario el jueves. El Caballero Negro estaba en el green de práctica de putt mientras la división de niños de 7 a 9 años se preparaba para su competencia de putt en el green del hoyo 18.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP