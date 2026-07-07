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Schwarber pega jonrón, Wheeler poncha a 14 en triunfo de Filis 4-1 sobre Rojos

CINCINNATI (AP) — Zack Wheeler igualó su mejor marca personal con 14 ponches, Kyle Schwarber conectó su 31er jonrón de la temporada —el mejor de las Grandes Ligas— y los Filis de Filadelfia vencieron la noche del martes por 4-1 a los Rojos de Cincinnati.

El lanzador de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster)
El lanzador de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el martes 7 de julio de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Los Filis abrieron el marcador en la tercera entrada, cuando Trea Turner impulsó una carrera con un rodado para out para poner el 1-0 y Schwarber conectó un jonrón de dos carreras por encima de la barda del jardín derecho-central para completar una entrada de tres carreras.

Derek Hill pegó un doble y Justin Crawford conectó un sencillo para colocar corredores en las esquinas y dar inicio al ataque.

Turner anotó en la octava con un elevado de sacrificio del panameño Edmundo Sosa.

Wheeler (9-1) realizó 104 lanzamientos en siete entradas. Permitió cuatro hits y una carrera limpia, pero no otorgó bases por bolas. Jhoan Duran consiguió su 22do salvamento del año al ponchar a los tres bateadores en la novena.

El venezolano Eugenio Suárez conectó un jonrón solitario para los Rojos en la séptima.

El abridor de los Reds, Andrew Abbott (5-5), lanzó seis entradas y ponchó a ocho. Permitió cinco hits y le anotaron tres carreras limpias.

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