Schneemann impulsa la carrera del triunfo en la 10ma y Cleveland gana 3-2 a Detroit

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Daniel Schneemann, derecha, de los Guardianes de Cleveland, observa su sencillo decisivo frente a Kyle Finnegan, lanzador de los Tigres de Detroit, mientras el receptor Dillon Dingler, izquierda, observa durante la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Phil Long) AP

Con un corredor en segunda, Patrick Bailey abrió la 10ma con un sencillo ante Kyle Finnegan (3-1). Luego Schneemann conectó con fuerza un lanzamiento de 1-0 hacia el jardín derecho, lo que desató otra celebración de los Guardianes, que persiguen a Chicago en la Central de la Liga Americana.

Los Guardianes no estuvieron al frente en ningún momento de la serie hasta su último swing. Cleveland barrió una doble cartelera el viernes antes de quedarse sin anotar el sábado.

Cade Smith (5-1) lanzó dos entradas perfectas, ponchando a los tres bateadores en la 10ma con un corredor automático en segunda.

El venezolano Brayan Rocchio conectó un jonrón por los Guardianes, que llegaron empatados con Toronto por el último puesto de comodín.

El abridor de Cleveland, Gavin Williams, tuvo otra sólida actuación: permitió dos carreras y ponchó a 11 en seis entradas. Fue el 11mo juego de la temporada del derecho con al menos 10 ponches, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Rocchio empató 2-2 en la quinta con su 13er jonrón, un batazo hacia el jardín derecho que atravesó una fuerte brisa que soplaba hacia adentro en Progressive Field.

El jonrón ante el abridor de los Tigres, Jackon Jobe, llegó dos días después de que Rocchio se convirtiera en el sexto jugador en conectar un grand slam y un jonrón decisivo en el mismo juego. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP