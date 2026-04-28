americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Schlittler brilla de nuevo y Judge pega su 12do jonrón en triunfo de Yankees 3-2 ante Rangers

ARLINGTON, Texas (AP) — Cam Schlittler ponchó a ocho en seis entradas sin permitir carreras en un duelo con el as de Texas Jacob deGrom, Aaron Judge conectó un jonrón por tercer juego consecutivo y los Yankees de Nueva York resistieron el martes por la noche para vencer 3-2 a los Rangers.

El lanzador de los Yankees de Nueva York, Cam Schlittler, realiza un envío contra los Rangers de Texas en la cuarta entrada de un partido de béisbol el martes 28 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez)
El lanzador de los Yankees de Nueva York, Cam Schlittler, realiza un envío contra los Rangers de Texas en la cuarta entrada de un partido de béisbol el martes 28 de abril de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Los Yankees ganaron por décima vez en 11 juegos y aseguraron victorias consecutivas de serie en Texas al llevarse los dos primeros ante los Rangers, después de ganar dos de tres en Houston.

Cuatro de los primeros siete outs fueron por ponche para Schlitter (4-1), y los otros tres fueron jugadas destacadas detrás del derecho.

El relevista boricua de Nueva York Fernando Cruz detuvo con una barrida el intento de toque de sacrificio de Joc Pederson con dos en base y nadie fuera en la octava, y su tiro con bote mientras el derecho caía de espaldas apenas superó a Jung, que se barría en tercera.

Luego Cruz ponchó a Jake Burger y al bateador emergente dominicano Ezequiel Durán — mientras lanzaba siete strikes consecutivos — para terminar la entrada.

Schlittler, quien permitió tres hits y dio una base por bolas, toleró una carrera limpia o menos por quinta vez en siete aperturas y bajó su efectividad a 1,51. El derecho de 25 años suma 49 ponches y cinco boletos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Destacados del día

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU.

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter