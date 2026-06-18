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Sargento condenado por tiroteo en base militar de Georgia

FORT STEWART, Georgia, EE.UU. (AP) — Un sargento del Ejército fue declarado culpable de intento de asesinato el jueves por tiroteos que dejaron cinco personas heridas en una base del sureste de Georgia.

Un letrero afuera de Fort Stewart, Georgia, el 6 de agosto del 2025. (AP foto/Russ Bynum)
Un letrero afuera de Fort Stewart, Georgia, el 6 de agosto del 2025. (AP foto/Russ Bynum) AP

Un juez militar en Fort Stewart emitió su veredicto en el consejo de guerra del sargento Quornelius Radford, informaron medios locales. Los fiscales del Ejército acusaron a Radford de haber apuntado contra líderes de su unidad de suministros cuando abrió fuego con una pistola personal el pasado agosto.

Radford, de 29 años, hirió a cuatro compañeros soldados y a su entonces prometido, Raekwon Smith, quien testificó durante el juicio de dos días que había seguido a Radford hasta Fort Stewart por temor a que el soldado fuera suicida. Smith declaró que Radford le disparó en el torso antes de entrar al edificio de oficinas de su unidad y disparar contra otras personas.

Radford admitió haber cometido los tiroteos en marzo, cuando se declaró culpable de agresión agravada y violencia doméstica. Pero sostuvo que nunca tuvo la intención de matar a nadie, y los fiscales del Ejército siguieron adelante con el intento de juzgar a Radford por cargos de intento de asesinato.

Testigos del juicio describieron cómo Radford caminó hacia dos oficinas y una sala de conferencias mientras disparaba contra cuatro soldados, pero les dijo a otras personas con las que se encontró que se fueran, informó WSAV-TV. Fue detenido por la policía militar después de que compañeros soldados lo inmovilizaran y le quitaran el arma.

Un radiólogo que examinó radiografías de las lesiones de los soldados testificó uno fue baleado en la cara y otro en el pecho, mientras otros fueron alcanzados en la espalda y el abdomen. El doctor Morgan Williamson señaló que cualquiera de esas heridas podría haber sido mortal, informó WTOC-TV.

Los fiscales argumentaron que Radford sabía, por su entrenamiento militar con armas de fuego, que nunca se debe disparar a alguien a menos que se pretenda matarlo.

Los abogados defensores afirmaron que Radford era suicida y abrió fuego para provocar un enfrentamiento con la policía, con la esperanza de que lo mataran.

“Radford solo quería que muriera una persona ese día: él mismo”, declaró el teniente coronel Dylan Mack, uno de los abogados de Radford.

Radford optó por que su juicio lo decidiera un juez militar en lugar de un jurado de soldados. El juez programó una audiencia de sentencia para el lunes. Según la ley militar, el intento de asesinato conlleva una posible pena de cadena perpetua.

Como el mayor puesto del Ejército al este del río Mississippi, Fort Stewart alberga a miles de soldados asignados a la 3ra División de Infantería. Está ubicado a unos 64 kilómetros (40 millas) al suroeste de Savannah.

Radford se desempeñó como sargento de suministros en la 2da Brigada Acorazada de la división. Registros del Ejército muestran que se alistó en 2018.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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