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Sancionada fiscal general de Guatemala busca un tercer periodo al frente del Ministerio Público

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países por corrupción y socavar la democracia del país centroamericano, presentó el jueves su plan de trabajo ante una comisión que seleccionará a candidatos en un intento por buscar un tercer periodo al frente del Ministerio Público.

La fiscal general Consuelo Porras comparece ante la comisión que revisa su candidatura para un tercer mandato de cuatro años en Ciudad de Guatemala, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)
La fiscal general Consuelo Porras comparece ante la comisión que revisa su candidatura para un tercer mandato de cuatro años en Ciudad de Guatemala, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

A su ingreso a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia a donde fue su entrevista, decenas de activistas de la sociedad civil y particulares presentes se levantaron y le dieron la espalda durante los más de 20 minutos que duró su intervención. Su participación pública podría ser una de las últimas en lo que le queda de su mandato, que vence el mes próximo.

Al finalizar y ante preguntas de periodistas sobre por qué debería se reelegida con el aval del presidente Bernardo Arévalo, que por ley es a quién le corresponde elegir fiscal general y con quien mantiene diferencias, Porras dijo que cree en el estado de derecho guatemalteco, y que "cada autoridad debe de cumplir con su competencia sobre la base que le corresponde”.

En 2023, Porras intentó bloquear la llegada al poder de Arévalo, que ganó las elecciones en dos vueltas electorales. La fiscalía lo acusó de presunto fraude electoral, entre otros supuestos delitos, incluso llegó a secuestrar boletas electorales y le solicitó a un juez cancelar al partido político que llevó al poder.

La fiscal defendió que ya había varios resultados en las investigaciones como extinción del dominio de propiedades, sin embargo, la fiscalía no ha accionado contra Giammattei ni allegados para que puedan rendir cuentas ante los tribunales respecto a las acusaciones.

“El Ministerio Público con mucha solvencia, ética, legalidad ha hecho su trabajo”, aseguró.

Sobre qué haría después de terminar su mandato en la fiscalía, Porras dijo que “mi plan es seguir trabajando por mi país”.

Se tiene previsto que la próxima semana la comisión que selecciona a los candidatos entregue un listado de seis al presidente Arévalo, para que decida quién será el próximo fiscal general por los próximos cuatro años.

Este año por lo menos c inco organismos del Estado guatemalteco renuevan liderazgos, entre ellos los diez magistrados —titulares y suplentes— de la Corte de Constitucionalidad; cinco jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE); el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El martes, la USAC reeligió a Walter Mazariegos como rector en medio de cuestionamientos de presunto fraude, mientras que estudiantes universitarios mantienen tomado el campus de la universidad, la única de carácter público en el país, para rechazar la reelección de Mazariegos. El jueves, la fiscalía realizaba diligencias judiciales en esa casa de estudios a raíz de la toma del campus por parte de los estudiantes.

Porras no descartó una investigación a Mazariegos por los señalamientos de supuesto fraude.

FUENTE: AP

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