Sánchez fija récord de Filis al ampliar a 41 2/3 su racha sin permitir carreras

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El lanzador abridor de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, trabaja contra un bateador de los Padres de San Diego durante la segunda entrada de un partido de béisbol el miércoles 27 de mayo de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull) AP

Sánchez alcanzó la marca al completar las cuatro entradas completas que necesitaba para rebasar a Alexander, quien tuvo una racha de 41 entradas sin permitir carreras en 1911.

Hubo un momento que heló la sangre, sin embargo, cuando el dominicano Manny Machado elevó una pelota al jardín izquierdo que el panameño Edmundo Sosa atrapó justo frente a la pared al abrir la cuarta entrada. Sánchez ponchó a Xander Bogaerts, Ramón Laureano conectó un doble al izquierdo y luego el zurdo hizo que Jackson Merrill bateara un rodado a la segunda base para establecer el récord.

Machado había conectado un jonrón en la victoria de los Filis por 4-3 la noche del martes.

Los Padres dejaron corredores en posición de anotar en la primera y la segunda entradas, y Gavin Sheets elevó una pelota justo antes de la pista de advertencia en el jardín derecho para terminar la tercera.

Sánchez, de 29 años, llegó con marca de 5-2 y efectividad de 1.62.

La racha se remonta a la segunda entrada del primer juego de una doble cartelera contra San Francisco el 30 de abril.

Su apertura del miércoles se alineó perfectamente contra una ofensiva de los Padres que está pasando apuros. San Diego se fue de 10-0 con corredores en posición de anotar en una derrota por 3-0 en el primer juego de la serie la noche del lunes y luego de 2-0 en la derrota de la noche del martes. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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