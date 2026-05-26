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Sánchez conecta el 1er grand slam de su carrera y Azulejos cortan racha de Marlins

TORONTO (AP) — Jesús Sánchez conectó el primer grand slam de su carrera, Ernie Clement y Yohendrick Piñango aportaron jonrones solitarios, y los Azulejos de Toronto aplastaron el martes 8-1 a los Marlins de Miami, quienes vieron cortada su seguidilla de cuatro victorias.

Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, vacía la hielera encima del dominicano Jesús Sánchez, tras la victoria sobre los Marlins de Miami, el martes 26 de mayo de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, vacía la hielera encima del dominicano Jesús Sánchez, tras la victoria sobre los Marlins de Miami, el martes 26 de mayo de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Los tres vuelacercas llegaron contra el derecho dominicano de los Marlins Sandy Alcantara, cuya racha sin victorias se extendió a seis aperturas.

El también quisqueyano Sánchez vació las bases en una sexta entrada de seis carreras de Toronto, con un batazo de 394 pies hacia el jardín derecho. Fue su sexto jonrón de la temporada.

Sánchez pasó partes de seis temporadas con los Marlins antes de unirse a Houston en la fecha límite de cambios la temporada pasada. Fue traspasado a Toronto en febrero.

Clement abrió la segunda entrada con jonrón, su quinto de la campaña y el segundo en igual número de juegos. El venezolano Piñango puso la pizarra 3-1 con un jonrón en el comienzo de la sexta.

Alcántara (3-4) permitió ocho anotaciones, el máximo número de su temporada, e igualó su peor registro del año al admitir 10 hits en 5 2/3 entradas. Golpeó a cuatro bateadores y se fue entre una lluvia de abucheos después del grand slam de Sánchez y de golpear a Okamoto en un brazo con un lanzamiento.

Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, bateó antes del juego, pero se quedó fuera por segundo día consecutivo. El dominicano salió del compromiso del domingo ante Pittsburgh después de recibir un pelotazo en el codo derecho. _____

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