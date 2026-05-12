Sam Altman testifica en juicio con Elon Musk sobre el origen y la misión de OpenAI

Sam Altman, al centro, y el presidente de OpenAI Greg Brockman, a la derecha, llegan a un tribunal federal, el jueves 30 de abril de 2026, en Oakland, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Musk, el hombre más rico del mundo, busca apartar a Altman del liderazgo de la empresa como parte de una demanda civil que lo acusa de traicionar la visión compartida que tenían para OpenAI. Desde sus inicios como una organización sin fines de lucro financiada principalmente por Musk, OpenAI ha evolucionado hasta convertirse en una iniciativa capitalista que valorada actualmente en 852.000 millones de dólares.

En la tercera semana del juicio en un tribunal federal de Oakland, California, ninguno de los titanes tecnológicos ha surgido como un personaje particularmente cordial. Pero nadie tiene más que perder que Altman.

Incluso si Musk pierde el caso, el juicio ha invitado a un análisis más a fondo de la gestión de Altman en un momento decisivo para la empresa y su competencia con la firma de IA de Musk y con , Anthropic, conformada por siete exdirectivos de OpenAI. Las tres compañías se disponen a lanzar ofertas públicas iniciales que se tiene previsto que sean de las más grandes de la historia.

Bajo una oleada de preguntas de un abogado de Musk, Altman señaló que no estaba de acuerdo con el testimonio que lo retrataba como deshonesto.

Un jurado que ya ha escuchado sobre el carácter de Altman a través de un desfile de antiguos aliados y adversarios será el que finalmente decida el caso. Pero las repercusiones podrían tener un amplio alcance.

“Esto no se ve bien para ninguno de ellos, y creo que eso es un poco desafortunado para la industria de la IA en un momento en que la percepción pública de la IA es bastante negativa y parece estar empeorando”, declaró Sarah Kreps, directora del Tech Policy Institute de la Universidad de Cornell.

Testimonio sobre Altman ha sido fuente de memes en redes sociales

La demanda acusa a Altman y a su brazo derecho, Greg Brockman, de traicionar a Musk al apartarse de la misión fundacional de la empresa: ser un administrador altruista de una tecnología revolucionaria. La demanda sostiene que optaron por hacer dinero a sus espaldas. Musk busca un monto no especificado para financiar los esfuerzos altruistas de la rama benéfica de OpenAI.

Aunque Musk --director general de SpaceX, Tesla y un sinfín de otras empresas-- era bien conocido por el grupo de posibles jurados, menos personas sabían quién era Altman antes del inicio del juicio, aunque estuvieran familiarizadas con ChatGPT.

Desde el comienzo del juicio, el testimonio sobre el turbulento periodo de Altman en OpenAI se ha convertido en material de primera para bromas en internet. Un momento que ha inspirado incontables memes fue un intercambio de mensajes de texto en 2023 entre Altman y una directiva de la empresa, Mira Murati, durante su breve destitución como director ejecutivo, cuando Altman preguntó si las cosas iban “en una dirección buena o mala” y ella respondió: “Sam, esto está muy mal”.

El jurado ha escuchado a testigos, entre ellos las exintegrantes del consejo directivo de OpenAI Helen Toner y Tasha McCauley, quienes hablaron sobre la decisión de despedir a Altman en 2023 antes de que ellas mismas fueran expulsadas una vez que Altman regresó al cargo.

En un testimonio en video la semana pasada, Toner dijo que un punto de partida para tomar la decisión de destituir a Altman fue cuando el cofundador de OpenAI Ilya Sutskever --un respetado científico de IA-- se acercó para confiarle algunas de sus propias preocupaciones.

“Una frase que usamos fue ‘un patrón de comportamiento’, así que no fue una sola causa", dijo Toner. "El patrón de comportamiento estaba relacionado con su honestidad y franqueza, su rechazo a la supervisión del consejo”.

Sutskever fue clave en el intento fallido de destituir a Altman, pero después dijo que lamentaba su papel en los cambios. En su propio testimonio el lunes, Sutskever confirmó que escribió un memorando en 2023 al consejo de OpenAI en el que caracterizaba a Altman como alguien que ponía a sus ejecutivos uno en contra de otro y exhibía un “patrón constante de mentiras” que estaba provocando una pérdida de confianza y productividad.

Altman ha presentado a Musk como alguien empeñado en controlar OpenAI

El juicio también ha implicado riesgos para la reputación de Musk. Sutskever declaró que al principio admiraba a Musk como empresario, pero que una vez que trabajaron juntos como cofundadores, el impulso de Musk por obtener una participación de control “simplemente me pareció agresivo”.

OpenAI ha desestimado las acusaciones de Musk como un caso infundado de resentimiento, que tiene como objetivo socavar su rápido crecimiento y reforzar a la compañía de inteligencia artificial xAI de Musk, que ahora forma parte de SpaceX.

Altman y Musk compitieron por ser el director ejecutivo de OpenAI en sus primeros años. En su testimonio del martes, Altman dijo que le preocupaban los intentos de Musk por tener mayor control sobre OpenAI, que buscaba construir una forma segura de IA superior a la humana llamada inteligencia artificial general.

“Parte de la razón por la que iniciamos OpenAI es que no creíamos que la IAG pudiera estar bajo el control de una sola persona, sin importar qué tan buenas fueran sus intenciones”, afirmó Altman.

Describió lo que llamó “un momento particularmente escalofriante cuando mis cofundadores le preguntaron al señor Musk algo así como: ‘Si usted tiene el control, ¿qué pasa cuando muere?’”.

Altman dijo que la respuesta de Musk fue que quizá “el control de OpenAI debería pasar a mis hijos”. Altman indicó que no se sintió cómodo con eso.

Altman señaló que se sabía que Musk era “bastante voluble” y que sólo confiaba en sí mismo para tomar decisiones. Añadió que Musk hizo varios intentos de que su empresa automotriz Tesla absorbiera a OpenAI, una propuesta que, según Altman, no habría estado alineada con la misión de OpenAI.

Pese a las afirmaciones de Musk en la demanda sobre una violación del propósito de la organización sin fines de lucro, Altman testificó que OpenAI ha terminado creando “con muchísimo trabajo duro, esta organización benéfica enorme”.

Cerca del final de su testimonio, Altman dijo que se formó una opinión excepcional de Musk durante su participación inicial en OpenAI, antes del distanciamiento.

“Sentí que nos había abandonado, que no cumplió sus promesas, que puso a la empresa en una situación muy difícil, que puso en riesgo la misión, que en realidad no le importaban las cosas que yo creía que le importaban", explicó Altman. "Ha sido algo extremadamente doloroso para mí... que alguien a quien respetaba tanto no lo reconozca y siga atacándonos públicamente”.

Atribuyó la salida de Musk de OpenAI y los conflictos continuos a “celos, a medida que nos volvíamos cada vez más exitosos, al intentar derribarnos mientras él estaba iniciando una competencia”.

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O'Brien informó desde Providence, Rhode Island.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP