Salida a bolsa de SpaceX sería la mayor de la historia y podría convertir a Elon Musk en billonario

ARCHIVO – Un cohete pesado Falcon 9 de SpaceX despega desde la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida, el martes 6 de febrero de 2018. (AP Foto/John Raoux, Archivo) AP

La empresa, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., manifestó el miércoles que venderá 555,6 millones de acciones a 135 dólares cada una en una oferta pública inicial. Los ingresos estimados superarían con facilidad los 26.000 millones de dólares recaudados por el gigante petrolero Saudi Aramco en 2019. La oferta también le daría a SpaceX un valor de mercado de 1,77 billones de dólares. Solo seis empresas del S&P 500 valen más actualmente, estando Nvidia a la cabeza con 5,2 billones de dólares.

Además del tamaño de la oferta y de los ingresos previstos, el prospecto enmendado de SpaceX actualiza detalles sobre cuánto control tendrá Musk sobre la empresa. Como director ejecutivo, director técnico y presidente del consejo de SpaceX, el poder de voto del magnate provendrá principalmente de su propiedad de 5,220 millones de acciones Clase B, que otorgan al titular 10 votos por cada acción en su poder. Según la presentación, Musk tendría el 82,4% del poder de voto en la empresa.

Forbes valora actualmente el patrimonio neto de Musk en 826.000 millones de dólares y su participación en SpaceX en 542.000 millones. El valor estimado de sus tenencias en SpaceX se basó en una valoración global de la empresa de 1,25 billones de dólares. Con esas cifras, una valoración de 1,77 billones de dólares para SpaceX aumentaría el patrimonio neto de Musk en 223.000 millones de dólares, convirtiéndolo en billonario. Sin embargo, gran parte de su fortuna está en acciones que aún no ha convertido en efectivo.

El tiempo dirá cómo le va a SpaceX en el mercado. Los planes de Musk para la empresa son tan fantásticos como el dinero que espera recaudar con la venta.

Colorido, e incluso aterrador en algunas partes, el documento de la oferta pública inicial contrasta con la prosa típicamente seca y técnica de los documentos de este tipo, al detallar planes para usar los ingresos de la venta con el fin de ayudar a llevar hombres a la Luna otra vez y quizá incluso a Marte. En una sección, se habla de la necesidad de construir “una colonia humana permanente” en el planeta rojo con “al menos un millón de habitantes” mientras se ciernen amenazas existenciales que podrían condenar al ser humano a sufrir “el mismo destino que los dinosaurios”.

Musk tiene planes casi igual de ambiciosos para su otra empresa que cotiza en bolsa, Tesla. Su objetivo es transformar al fabricante de vehículos eléctricos en un productor de robotaxis y robots humanoides. Dan Ives, de Wedbush Securities, escribió en una nota de investigación que espera que Tesla y SpaceX se fusionen el próximo año.

La clave del éxito de ambas empresas —y de cualquier entidad fusionada— es la inteligencia artificial. En su presentación para la oferta pública inicial, SpaceX afirma que ve posibles ingresos por IA de hasta 26,5 billones de dólares. Pero eso depende de otra ambición elevada de Musk: poner centros de datos en el espacio, algo que, por el momento, no es tecnológicamente posible.

Transformar su empresa espacial en una compañía centrada principalmente en la IA será un desafío para Musk, quien fundó xAI en 2023 con otros 11 cofundadores que desde entonces se han marchado. Algunos fueron reclutados por rivales.

Su principal producto de IA, el chatbot Grok, es “menos impresionante que cualquier cosa que veamos de cualquier otro actor importante en el sector, ya sea OpenAI, o Anthropic, o Gemini (de Google)”, expresó Arnal Dayaratna, analista de IDC.

Dayaratna señaló que eso no significa que SpaceX no tenga potencial como un actor importante en IA, en parte gracias a su alianza de computación con Anthropic y al reciente acuerdo de Musk que le dio a SpaceX los derechos para comprar Cursor, la herramienta de programación con IA, por 60.000 millones de dólares en los próximos meses. Integrar las capacidades de Cursor le daría a SpaceX acceso a los codiciados clientes empresariales que ahora usan Claude, de Anthropic, o ChatGPT, de OpenAI.

SpaceX planea usar los ingresos netos de la oferta pública inicial para financiar la expansión de infraestructura para sus negocios de IA y cohetes, y para reforzar la constelación de satélites que impulsa Starlink Mobile, entre otras inversiones.

La empresa planea cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo “SPCX” y podría comenzar a negociarse a finales de la próxima semana.

Y SpaceX no es el único debut colosal en el mercado para el que se preparan los inversionistas. A principios de esta semana, Anthropic presentó de manera confidencial una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para iniciar oficialmente su propio proceso de oferta pública inicial.

OpenAI aún no ha informado sobre la presentación de la documentación inicial ante la SEC, pero se espera ampliamente una oferta pública inicial del fabricante de ChatGPT.

“Esta cotización representa la primera gran prueba para los mercados públicos tras años de actividad moderada de ofertas públicas iniciales, y SpaceX prepara el camino para que los gigantes de la IA Anthropic y OpenAI sigan poco después”, escribió Ives.

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El periodista de tecnología de la AP Matt O’Brien contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP