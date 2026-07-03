Sale a la venta "La historia de Kaho", novela de Haruki Murakami con protagonista femenina

Atsushi Watanabe, un estudiante universitario de Hadano, al suroeste de Tokio, recibe un ejemplar del nuevo libro de Haruki Murakami, titulado "La historia de Kaho", minutos después de la medianoche durante un evento de cuenta regresiva en una librería Kinokuniya de Tokio, el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Hiro Komae) AP

"La historia de Kaho" es la primera novela de larga extensión del autor japonés con una protagonista femenina solitaria, según Shinchosha Publishing Co.

“Kaho, autora de libros ilustrados, es una joven común y corriente. Pero empiezan a ocurrir cosas verdaderamente extrañas a su alrededor”, manifestó Murakami en un breve mensaje publicado en el sitio web de la campaña de la editorial. “Escribí esta novela poniéndome en su lugar”.

Su declaración llamó la atención de muchos seguidores, porque la mayoría de los protagonistas de Murakami son hombres jóvenes o de mediana edad.

“Me entusiasma descubrir cómo evoluciona la historia en torno a un personaje principal femenino”, dijo Naoyuki Yamano, el primer cliente en comprar la nueva novela de Murakami.

Al principio, la novela comenzó como un relato corto titulado “Kaho”, que Murakami dio a conocer en un evento de lectura hace dos años en la Universidad de Waseda, su alma mater en Tokio, junto con Mieko Kawakami, una reconocida autora y admiradora de su obra. El relato se publicó en la edición de junio de 2024 de la revista Shincho.

Takumi Hashimoto, un oficinista de 33 años que asistió al evento de lanzamiento con otros tres integrantes de un club de lectura de Murakami, dijo que espera leer una historia desde la perspectiva de una protagonista femenina y averiguar cómo evolucionó de una serie de relatos en revista a una novela de larga extensión.

Su acompañante, Mizuki Shirota, de 33 años, señaló que le impactó la manera en que Murakami retrató las emociones de la protagonista femenina en la versión de la revista.

“La historia está escrita de una forma que te hace muy consciente de la discriminación por apariencia física o de cómo yo, como mujer, soy percibida por los hombres... hubo partes en las que incluso me sentí un poco sobresaltada”, dijo Shirota. “Así que quiero leer eso otra vez en el libro”.

Radiantes y con grandes sonrisas, el grupo se dirigió a una cafetería abierta toda la noche para empezar a leer el libro de inmediato.

Un día, Kaho, de 26 años, va a una cita a ciegas organizada por su editor de libros. Durante la cena, su cita le dice que, aunque ha salido con varias mujeres, “nunca he visto a una tan fea como tú”. Desconcertada más que indignada, la curiosa Kaho intenta descubrir el significado de sus palabras. Pronto empiezan a ocurrirle cosas extrañas, incluidos encuentros con otros personajes misteriosos, como un oso hormiguero y un jaguar.

Desde entonces, Murakami publicó tres relatos posteriores de “Kaho” en la revista Shincho, el más reciente en la edición de marzo. Entreteje los cuatro relatos en una nueva novela de 352 páginas con cuatro capítulos: “Kaho y el hombre de la motocicleta”, “El oso hormiguero de Musashi-sakai”, “Kaho y la reina termita” y “El ángel guardián, el huevo de elefante y Scarlett Johansson”.

La versión en revista del primer relato de “Kaho” se publicó en inglés en The New Yorker, pero por ahora la novela está disponible solo en japonés. No se han dado a conocer planes de traducción.

El nuevo libro aparece tres años después de su novela anterior, “La ciudad y sus muros inciertos”, que sigue a un protagonista masculino que atraviesa el amor, la pérdida y los límites entre los mundos real y subconsciente.

FUENTE: AP