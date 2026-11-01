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Saibari operado por rotura de ligamentos y Gnabry sufre lesión de isquiotibiales, confirma el Bayern

MUNICH (AP) — El mediocampista Ismael Saibari fue operado tras romperse un ligamento del tobillo derecho durante el empate el sábado 2-2 del Bayern contra Borussia Dortmund en la Bundesliga.

Ismael Saibari del Bayern Munich es auxiliado para salir de la cancha en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Dortmund el sábado 31 de octubre del 2026. (Sven Hoppe/dpa via AP)
Ismael Saibari del Bayern Munich es auxiliado para salir de la cancha en el encuentro de la Bundesliga ante el Borussia Dortmund el sábado 31 de octubre del 2026. (Sven Hoppe/dpa via AP) AP

El delantero Serge Gnabry también sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo, informó el Bayern en un breve comunicado el domingo, sin ofrecer un estimado de cuánto tiempo estará fuera cada jugador.

Saibari fue ayudado a salir del campo por dos integrantes del equipo médico del Bayern tras un choque con el arquero del Dortmund, Gregor Kobel.

Saibari fue una de las figuras de Marruecos en el Mundial y se incorporó al Bayern durante el torneo procedente del PSV Eindhoven.

No hubo una actualización inmediata sobre la estrella francesa Michael Olise, quien también se retiró lesionado. Se tendió en el césped con las manos cubriéndose el rostro y pidió el cambio.

El extremo colombiano Luis Díaz no jugó contra el Dortmund debido a una molestia en el muslo, y el veterano arquero Manuel Neuer se perdió ese partido por un problema en el pie.

El incremento de lesiones en el Bayern preocupa antes de su enfrentamiento el martes ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

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