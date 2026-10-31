Saddiq Bey y Jeremiah Fears lideran a los Pelicans en triunfo 121-99 ante los Hawks

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El alero de los Pelicans de Nueva Orleans, Zion Williamson (1), bota el balón por la cancha durante la primera mitad de un partido de la NBA contra los Hawks de Atlanta, el sábado 31 de octubre de 2026, en Nueva Orleans. (Foto AP/Peter Forest) AP

Zion Williamson y Trey Murphy III anotaron 15 cada uno por los Pelicans, que llegaron a tener una ventaja de 28 puntos camino a su segunda victoria consecutiva, después de perder sus primeros cuatro partidos.

CJ McCollum, que jugó en Nueva Orleans por primera vez desde que los Pelicans lo traspasaron a Washington en junio de 2025, anotó 14 puntos por Atlanta.

Los Hawks, que han perdido cuatro de cinco, fallaron 38 de los 46 triples (17,4%) que intentaron y nunca redujeron la desventaja a menos de 10 puntos después de quedar abajo por esa cifra hacia el final del primer cuarto.

Para empeorar las cosas para Atlanta, el escolta suplente Kingston Flemmings, que anotó 12 puntos, recibió una falta técnica y fue expulsado por darle un codazo en la cara al escolta suplente de los Pelicans Bryce McGowens durante los minutos finales.

Matkovic capturó 10 rebotes y encestó un par de triples desde la esquina en camino a ocho puntos. Jones anotó 11 puntos. Fears, por su parte, volvió a alcanzar la marca de 20 puntos por segundo partido consecutivo.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

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