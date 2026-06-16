Sabor a hogar: la yerba mate es un vínculo que comparten muchos hinchas del Mundial

Sebastián Cufre, de Albuquerque, Nuevo México, sirve agua caliente en su taza de mate en Café Corazón, el lunes 15 de junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Kristin M. Hall) AP

La bebida con cafeína, omnipresente en varios países Sudamérica, se ha extendido de la mano del atractivo multicultural del fútbol, incluso en Estados Unidos, donde se ha convertido en una de las bebidas predilectas entre los deportistas, dentro y fuera de la cancha.

Cuando la selección de Argentina llegó a su hotel en Kansas City, había aficionados en el exterior que compartían mate en bombillas metálicas con pajillas que sirven como filtro para la infusión de hierbas.

En Café Corazón, uno de los principales importadores de yerba mate en la región centro-norte de Estados Unidos, una fila de aficionados con camisetas de la Albiceleste se extendía casi hasta llegar a la calle el lunes, un día antes de que Argentina debute en el Mundial .

“Nuestro mate se está vendiendo como pan caliente", dijo Dulcinea Herrera, una de las copropietarias de Café Corazón. "Así que hay mucha gente que viene a probarlo. Personas que no son argentinas que sólo quieren vivir esa experiencia. Y tenemos a muchos argentinos que llegan y dicen: ‘Oh, esto me recuerda a casa’”.

Muchas de las estrellas más famosas del Mundial son entusiastas del mate, desde el uruguayo Luis Suárez hasta el astro argentino Lionel Messi . Este último publicó una foto en la que aparece con un mate en una mano y el trofeo del Mundial en la otra después de que su equipo ganó la Copa del Mundo de 2022, consolidando el lugar de la bebida en el salón de la fama de las bebidas deportivas.

La bebida, cuyo uso se remonta a los pueblos indígenas y a los gauchos, se consume en todo el mundo, aunque otras naciones y culturas le aportan un giro o un sabor diferente, según explica Christine Folch, antropóloga cultural de la Universidad de Duke y autora de “The Book of Yerba Mate”.

Personas de ciertas regiones, como Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, prefieren su mate en distintos tipos de recipientes y preparado de cierta manera, lo que puede ser un identificador cultural durante un partido amistoso. Folch tiene una gran colección de bombillas de mate, incluidos algunos hechos con pezuñas y cuernos de vaca, además de vasos metálicos envueltos en cuero cosido a mano y calabazas.

El mate se hizo popular en Siria y Líbano a principios del siglo XX, explicó Folch, lo que explica por qué uno de los principales lugares para conseguir las hojas secas tradicionales en Estados Unidos es en tiendas de comestibles de Oriente Medio. En Estados Unidos suele venderse en latas refrigeradas, comercializado para el público estadounidense como una bebida energética natural y mezclado con sabores frutales. Algunos cubanoestadounidenses toman una versión del mate endulzada y carbonatada. En Berlín, Club Mate es una popular bebida carbonatada que a menudo se mezcla con alcohol.

Tradicionalmente, la preparación es con hojas ahumadas de árboles, por lo que el mate puede tener un matiz ahumado, además de un sabor intenso a hierba y tierra que, según la gente, los hace sentirse menos nerviosos que el café.

Beber y compartir

Es una bebida hecha para entornos sociales, como un evento deportivo, porque tradicionalmente la gente comparte el mismo recipiente o lleva suficiente para compartir, explicó Folch.

“Cuando alguien te ofrece mate y lo aceptas, entras en una relación. Así que es una forma de crear un vínculo", añadió.

Sebastián Cufré y su padre, René, quien nació en Argentina, condujeron hasta Kansas City desde Albuquerque para tratar de conseguir entradas de último minuto para el partido. Conocieron a otros aficionados de Argentina en Café Corazón y compartieron mate.

“Es algo que vas pasando durante los partidos”, indicó Cufre.

Ha probado la versión enlatada que se vende en Estados Unidos, pero no le gustó.

"Para ser sinceros, ni siquiera considero que eso sea mate", subrayó Cufre. "Es como una bebida completamente distinta”.

Sea cual sea la preferencia, los aficionados al mate quieren que sus amigos norteamericanos le den una oportunidad al mate si ven que se va pasando en una cafetería, un restaurante o en una reunión para ver el partido.

“No es sólo una bebida, es algo socia", comentó Fernando Villagrán, oriundo de Salta, Argentina, que viajó desde California para alentar a la selección argentina. "Se trata de la amistad”.

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FUENTE: AP