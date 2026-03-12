Sabalenka y Sinner avanzan en sets corridos a semifinales de Indian Wells

Compartir en:









La bielorrusa Aryna Sabalenka regresa un disparo de la canadiense Victoria Mboko en los cuartos de final de Indian Wells el jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

La bielorrusa, primera del ranking femenino, continuó así en busca de lo que sería su primer título en este certamen en el desierto de California.

Tras ganar todos los puntos en el desempate del primer set, Sabalenka consiguió el único quiebre que necesitaba para llevarse el segundo y avanzar a las semifinales, donde se medirá con la checa Linda Noskova (14), quien venció 6-2, 4-6, 6-2 a la australiana Talia Gibson.

En el cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner, segundo preclasificado, derrotó 6-1, 6-2 a Learner Tien (25) y puso fin a la marcha sorprendente del estadounidense de 20 años, quien se convirtió en el jugador más joven en disputar los cuartos de final de Indian Wells desde que su entrenador, Michael Chang, ganó el torneo en 1992.

Sinner, que conectó 10 aces y cometió apenas una doble falta, enfrentará en las semifinales del sábado al alemán Alexander Zverev, quien se impuso 6-2, 6-3 al francés Arthur Fils.

Sabalenka no ha perdido un set en el torneo, pero Mboko (10ma), canadiense de 19 años que ganó el abierto de su país en 2025, le exigió.

La bielorrusa acertó el 94% de sus primeros servicios y no sufrió quiebres, aunque sí debió salvar cinco puntos de rompimiento.

“Estaba concentrada en mi plan de juego. Solo estaba jugando punto por punto. Estoy bastante contenta con la forma en que estoy sacando hasta ahora”, expresó Sabalenka. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP