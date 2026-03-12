americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sabalenka y Sinner avanzan en sets corridos a semifinales de Indian Wells

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Aryna Sabalenka resistió el jueves ante Victoria Mboko y se impuso por 7-6 (0), 6-4 en su duelo de cuartos de final del Abierto de Indian Wells.

La bielorrusa Aryna Sabalenka regresa un disparo de la canadiense Victoria Mboko en los cuartos de final de Indian Wells el jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill)
La bielorrusa Aryna Sabalenka regresa un disparo de la canadiense Victoria Mboko en los cuartos de final de Indian Wells el jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

La bielorrusa, primera del ranking femenino, continuó así en busca de lo que sería su primer título en este certamen en el desierto de California.

Tras ganar todos los puntos en el desempate del primer set, Sabalenka consiguió el único quiebre que necesitaba para llevarse el segundo y avanzar a las semifinales, donde se medirá con la checa Linda Noskova (14), quien venció 6-2, 4-6, 6-2 a la australiana Talia Gibson.

En el cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner, segundo preclasificado, derrotó 6-1, 6-2 a Learner Tien (25) y puso fin a la marcha sorprendente del estadounidense de 20 años, quien se convirtió en el jugador más joven en disputar los cuartos de final de Indian Wells desde que su entrenador, Michael Chang, ganó el torneo en 1992.

Sinner, que conectó 10 aces y cometió apenas una doble falta, enfrentará en las semifinales del sábado al alemán Alexander Zverev, quien se impuso 6-2, 6-3 al francés Arthur Fils.

Sabalenka no ha perdido un set en el torneo, pero Mboko (10ma), canadiense de 19 años que ganó el abierto de su país en 2025, le exigió.

La bielorrusa acertó el 94% de sus primeros servicios y no sufrió quiebres, aunque sí debió salvar cinco puntos de rompimiento.

“Estaba concentrada en mi plan de juego. Solo estaba jugando punto por punto. Estoy bastante contenta con la forma en que estoy sacando hasta ahora”, expresó Sabalenka.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba
ULTIMA HORA

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter