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Sabalenka vence a Noskova y se coloca en la final de Indian Wells por 3ra vez en 4 años

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Aryna Sabalenka, dos veces subcampeona en Indian Wells, tendrá otra oportunidad de ganar el torneo tras vencer el viernes a Linda Noskova por 6-3, 6-4 en las semifinales.

La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja luego de vencer a la checa Linda Noskova en la semifinal de Indian Wells, California, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja luego de vencer a la checa Linda Noskova en la semifinal de Indian Wells, California, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Sabalenka, la número uno del ranking, despachó a Noskova en 1 hora y 28 minutos en la Cancha Central 1.

La bielorrusa metió 38 de 58 primeros servicios ante Noskova, la 14ta preclasificada, y sumó 11 aces para alcanzar la final por tercera vez en cuatro años. En el partido por el título, enfrentará el domingo a Elena Rybakina o a Elina Svitolina.

Sabalenka perdió ante Rybakina en la final del Abierto de Australia, su único tropiezo en 2026. Con la victoria del viernes, Sabalenka mejoró su foja a 12-1 tras alcanzar las semifinales por sexto torneo consecutivo del circuito de la WTA.

Su última derrota antes de esa ronda fue ante Rybakina en los cuartos de final de Cincinnati en agosto pasado.

Noskova mantuvo el duelo relativamente parejo al salvar 7 de 10 puntos de quiebre. La checa quedó con marca de 0-2 ante Sabalenka.

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