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Sabalenka supera dura prueba en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Aryna Sabalenka superó una dura prueba en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, dando otro paso en su intento por conquistar un tercer título consecutivo al vencer el viernes 6-3, 6-4 a Kamilla Rakhimova.

Aryna Sabalenka saluda tras derrotar a Kamilla Rakhimova en la tercera ronda del US Open, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa)
Aryna Sabalenka saluda tras derrotar a Kamilla Rakhimova en la tercera ronda del US Open, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

La primera cabeza de serie se vio exigida en un segundo set que duró 54 minutos, un minuto más que todo su partido anterior.

“En el segundo set jugó un tenis increíble. De verdad me exigió muchísimo en el segundo set y me encanta cuando sacan su mejor tenis porque realmente me empujan a mejorar”, dijo Sabalenka.

En su intento por convertirse en la primera jugadora en ganar tres títulos seguidos del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014, Sabalenka se enfrentará a Diana Shnaider (15ta cabeza de serie) o Taylor Townsend en los octavos de final.

Williams acompañará a su hermana Venus para disputar su partido de primera ronda de dobles contra Hao-Ching Chan y Maya Joint, quien venció a Serena en la modalidad de individuales en Wimbledon este verano.

Carlos Alcaraz, defensor del título en el cuadro masculino de sencillos, también entró en acción al enfrentar al chino Yibing Wu.

Sorana Cirstea, la rumana de 36 años que está contemplando retirarse después de esta temporada, tendrá al menos un partido más de Grand Slam después de que la 16ta cabeza de serie venciera a la número 19 Jasmine Paolini por 6-3, 6-3.

En un duelo de previas subcampeonas, la estadounidense Jessica Pegula (3) remontó para doblegar 1-6, 6-4, 6-3 a la canadiense Leylah Fernández (31).

Además, la ucraniana Marta Kostyuk (11) despachó 6-3, 6-2 a la rusa Ekaterina Alexandrova.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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