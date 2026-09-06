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Sabalenka impone su poder ante Townsend y avanza a cuartos del US Open

NUEVA YORK (AP) — Tras sufrir con la efectividad de su saque al comienzo, la bicampeona defensora Aryna Sabalenka, arrolló el domingo Taylor Townsend para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Aryna Sabalenka celebra tras derrotar a Taylor Townsend en los octavos de final del US Open, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa)
Aryna Sabalenka celebra tras derrotar a Taylor Townsend en los octavos de final del US Open, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

Townsend le quebró el saque a Sabalenka tres veces en los primeros cuatro juegos de servicio de la número uno del mundo. Sabalenka eventualmente enderezó el rumbo, recuperó la confianza y ganó 6-4, 6-3.

“Solo intenté mantenerme concentrada en mí misma y jugar no solo punto por punto, sino pelota por pelota”, dijo Sabalenka. "Me alegra haber podido darle la vuelta en ese segundo set”.

Este fue el primer enfrentamiento entre Sabalenka y Townsend. Aunque se ubica en el puesto número 96 del ranking, Townsend ha sido siempre una amenaza en el Grand Slam de su país, alcanzando los octavos de finales en tres ocasiones.

“Me alegra haber superado a una rival realmente dura. Qué jugadora tan increíble es al subir a la red. Qué gran restadora: se mueve bien, muy valiente", comentó Sabalenka. "Se podía ver lo concentrada que estaba. Fue realmente complicado jugar contra ella”

Carlos Alcaraz va por el boleto a cuartos

En su primer torneo tras una ausencia de cuatro meses por una lesión en la muñeca derecha, el campeón defensor enfrenta al 20mo preclasificado Tommy Paul.

Alcaraz acumula una racha de 17 victorias consecutivas en partidos de Grand Slam y solo ha cedido un set en tres rondas de este US Open. El segundo cabeza de serie tiene foja de 12-0 ante rivales de Estados Unidos en las grandes citas.

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