Sabalenka aprovecha la ola de calor en su triunfo en Roland Garros; Medvedev cae en 5 sets

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la española Jessica Bouzas Maneiro en la primera ronda del Abierto de Francia el martes 26 de mayo del 2026. (AP Foto/Christophe Ena) AP

Daniil Medvedev, en cambio, tuvo dificultades y perdió en cinco sets ante el australiano Adam Walton, número 97 del ranking.

Sabalenka venció por por 6-4, 6-2 a Jessica Bouzas Maneiro (50) en la pista Philippe-Chatrier, con una variedad de subidas a la red y voleas definitorias.

“La parte más disfrutable del juego ahora mismo es que puedo subir a la red para jugar puntos allí”, indicó Sabalenka, quien añadió: “Estoy muy orgullosa de haber podido mejorar esa parte del juego”.

Las condiciones inusualmente calurosas en Roland Garros hacen que lanzarse a la red —una táctica que por lo general se reserva más para canchas duras y de césped— sea una opción viable, porque la pista se seca más rápido y el juego se vuelve más veloz.

Por tercer día consecutivo, se pronosticó que la temperatura en París subiría hasta al menos 32 grados Celsius.

“Esperemos que estas sean las condiciones perfectas para mí”, indicó. “Le vienen muy bien a mi juego”,

Sabalenka llegó a la final en París el año pasado, pero perdió ante Coco Gauff. Ha ganado el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos en canchas duras.

Gauff inicia más tarde la defensa de su título ante su compatriota Taylor Townsend.

También avanzó la 17ma preclasificada, Iva Jovic, quien derrotó a su buena amiga Alexandra Eala por 6-4, 6-2.

Walton, quien recibió una invitación de los organizadores del torneo, venció a Medvedev por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4.

Stefanos Tsitsipas, subcampeón en 2021 ante Novak Djokovic, vencía 6-2, 3-0 a Alexandre Muller cuando su rival francés se retiró. Muller se secó las lágrimas al salir de la pista y luego explicó que se lesionó el gemelo derecho, tres meses después de haberse lesionado el gemelo izquierdo.

Más tarde, el número uno Jannik Sinner busca extender su racha de 29 victorias consecutivas cuando debute ante el francés Clement Tabur, quien llegó con una invitación, en la sesión nocturna.

Estrella en ascenso

El adolescente francés Moïse Kouamé tuvo el inicio perfecto de su carrera en el Abierto de Francia con una victoria por 7-6 (4), 6-2, 6-1 ante el veterano Marin Cilic.

El joven de 17 años ganó un día después de que el francés Gael Monfils, de 39 años, hiciera su última aparición en Roland Garros.

Levantó los brazos en señal de triunfo e inclinó la cabeza hacia atrás tras derrotar a Cilic, de 37 años, quien ganó el Abierto de Estados Unidos de 2014, fue subcampeón en otros dos Grand Slams y alcanzó las semifinales del Abierto de Francia en 2022.

El circuito ATP informó que Kouamé, número 318 del ranking, se convirtió en el primer hombre nacido en 2008 o después en ganar un partido de Grand Slam, y el público en la soleada pista Simonne-Mathieu mostró su reconocimiento coreando “Mo-ïse! Mo-ïse! Mo-ïse!” y aplaudiendo entre cánticos.

“No es fácil mantenerse en el presente sin pensar en el marcador. No habría sido posible sin la enorme ayuda que ustedes (el público) me dieron”, señaló Kouamé.

En marzo, se convirtió en el ganador más joven en la historia del Masters de Miami cuando venció a Zachary Svajda en la primera ronda, lo que le valió un mensaje de felicitación de Djokovic.

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FUENTE: AP