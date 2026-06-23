americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ryan Johnson domina, Nolan Schanuel pega HR de 2 carreras y Angelinos vencen 5-1 a Orioles

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El novato derecho Ryan Johnson permitió un hit en seis entradas en blanco, Nolan Schanuel conectó un jonrón tempranero de dos carreras y los Angelinos de Los Ángeles vencieron la noche del martes por 5-1 a los Orioles de Baltimore.

El lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Ryan Johnson, lanza hacia el plato durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 23 de junio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Mark J. Terrill)
El lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Ryan Johnson, lanza hacia el plato durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 23 de junio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

En su tercera apertura en las Grandes Ligas, Johnson (1-2) llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada, antes de que Jeremiah Jackson pegara un sencillo de línea al jardín central con un out. Johnson otorgó una base por bolas y estableció máximos de su carrera con ocho ponches y seis entradas, mientras realizó 90 lanzamientos.

El derecho Shane Baz (4-8) permitió cinco carreras y ocho hits en cinco entradas, con una base por bolas y cinco ponches, por los Orioles, cuya racha de tres victorias consecutivas se vio frenada.

Schanuel puso arriba a los Angelinos 2-0 en la primera entrada con un jonrón ante Baz hacia el jardín derecho-central.

El dominicano José Siri abrió con un sencillo, Zach Neto conectó un doble y Vaughn Grissom siguió con un sencillo de dos carreras al jardín izquierdo. El cubano Jorge Soler añadió un elevado de sacrificio con un out para poner el marcador 5-0.

Baltimore anotó su única carrera con un sencillo de dos outs al jardín central del dominicano Leody Taveras.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

Chofer cubano de Uber en Miami enfrenta cadena perpetua tras presunto secuestro y agresión sexual de pasajera

Chofer cubano de Uber en Miami enfrenta cadena perpetua tras presunto secuestro y agresión sexual de pasajera

El portugués Cristiano Ronaldo celebra después de anotar el primer gol de su equipo en partido por el Grupo K del Mundial entre Portugal y Uzbekistán, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Cristiano silencia las críticas con un doblete y Portugal vence 5-0 a Uzbekistán en el Mundial

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 22 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)

El Pentágono pide al Congreso 80.000 millones de dólares para la guerra con Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter