Ryan Jeffers pega jonrón de 3 carreras y Mellizos se imponen 6-4 sobre Medias Blancas

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Ryan Jeffers (27) celebra con sus compañeros en la cueva luego de batear un jonrón de tres carreras ante los Medias Blancas de Chicago el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Paul Beaty) AP

Bradley (11-6) permitió dos jonrones en la primera entrada, pero retiró a los siguientes 10 bateadores que enfrentó y toleró cuatro carreras con cuatro hits en cinco innings. Cuatro relevistas de los Mellizos permitieron dos hits en cuatro innings sin carreras, y el venezolano Yoendrys Gómez se acreditó su 21er salvamento.

Los Mellizos se acercaron a seis juegos de los Medias Blancas en la División Central de la Liga Americana y a 3 1/2 juegos del tercer comodín del Joven Circuito. Los Medias Blancas perdieron por quinta vez en siete juegos.

Munetaka Murakami conectó su 30mo jonrón en la primera entrada, un batazo de dos carreras. Tres jugadores de los Medias Blancas han conectado 30 jonrones o más —los otros son Colson Montgomery y el cubano Miguel Vargas— por primera vez desde 2008.

Murakami se convirtió en el cuarto japonés en conectar al menos 30 jonrones en una temporada. Montgomery pegó su 31ro más tarde en la primera, un récord para los campocortos de los Medias Blancas.

El abridor Anthony Kay (9-8), permitió un corredor en base —por un error de Vargas— en tres entradas antes de que los Mellizos anotaran dos veces en la cuarta. Kody Clemens bateó para una jugada de selección con las bases llenas y Brooks Lee añadió un doble impulsor.

Jeffers conectó su 14to jonrón en la quinta ante Kay (9-8), quien permitió cinco carreras con seis hits en 4 1/3 innings.

Vargas impulsó una carrera con un sencillo en la quinta antes de que Kaelen Culpepper ampliara la ventaja de los Mellizos con un doble impulsor en la séptima. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP