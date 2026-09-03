americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rutschman conecta 2 vuelacercas en su regreso a Baltimore y Medias Rojas remontan para ganar 6-5

BALTIMORE (AP) — Adley Rutschman conectó dos vuelacercas en su regreso a Baltimore, y los Medias Rojas de Boston remontaron para superar el jueves 6-5 a los Orioles.

Adley Rutschman, de los Medias Rojas de Boston, conecta un jonrón en el sexto inning del juego ante los Orioles de Baltimore, el jueves 3 de septiembre de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Adley Rutschman, de los Medias Rojas de Boston, conecta un jonrón en el sexto inning del juego ante los Orioles de Baltimore, el jueves 3 de septiembre de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

El cuadrangular de dos carreras de Nick Sogard en la octava entrada rompió un empate 3-3. Baltimore ganaba 3-1 después de jonrones consecutivos en la cuarta, conseguidos por el cubano Luis Robert Jr. y Pete Alonso.

Sin embargo, los Orioles pegaron apenas dos hits después de eso.

Luis de León (0-2) cargó con la derrota. El dominicano, uno de los principales prospectos de pitcheo de Baltimore, fue ascendido a principios de la semana, y sus dos apariciones han sido en las entradas finales con el juego empatado. Perdió en ambas ocasiones.

Erik Miller (4-0) se llevó la victoria como relevista, y el cubano Aroldis Chapman aseguró su 31er salvamento en 33 oportunidades pese a permitir un jonrón de dos carreras a Christian Encarnacion-Strand en la novena.

Un mes después de que los Orioles traspasaron a Rutschman con destino a Boston, el receptor tres veces elegido al Juego de Estrellas se voló la barda en la primera y la sexta entradas. El público de Baltimore lo aclamó antes de que su batazo de la primera entrada al jardín derecho les diera a los Medias Rojas una ventaja de 1-0.

Alonso empató con un elevado de sacrificio en la parte baja.

Robert, quien fue reclamado por los Orioles en waivers procedente de los Mets de Nueva York, conectó su primer jonrón con Baltimore para darle la ventaja por 2-1.

Alonso envió luego un batazo entre el jardín derecho y el central para su 33er jonrón del año.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter