Russell se estrella cuando iba líder y Verstappen gana el sprint de la F1 en Singapur

El piloto de Red Bull Max Verstappen, durante la carrera de sprint antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Singapur, en Singapur, el 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Vincent Thian) AP

Russell superó a Verstappen en la arrancada con la pista mojada. Pero el británico perdió el control de su monoplaza unos metros más adelante, tras pisar con una rueda una línea pintada al final de la primera vuelta, lo que le hizo dar un trompo en la pista y chocar contra la barrera.

Verstappen se encaminó entonces hacia la victoria, respaldando su triunfo en Malasia la semana pasada, con la pareja de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, por detrás de él en segundo y tercer puesto.

Antonelli acabó cuarto y amplió su ventaja sobre Russell de 84 puntos a 89, luego de avanzar dos posiciones en la última vuelta tras el choque de Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, delante de él.

Russell tendrá una penalización en la parrilla de largada del Gran Premio del domingo, lo que significa que Antonelli, de 20 años, podría dar otro gran paso para convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1.

La salida de la prueba de sprint se demoró debido a la fuerte lluvia, en la segunda semana que la mala climatología retrasa una carrera. El Gran Premio de Baréin de la semana pasada, que se disputó en Malasia, se demoró primero por un aguacero y luego porque el software de varios autos no lograba adaptarse a las condiciones de pista mojada.

La FIA emitió una actualización de software que también se estaba utilizando en Singapur esta semana.

La clasificación para el Gran Premio de Singapur del domingo se correrá más tarde el sábado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP