Rusia y Norcorea inauguran el primer puente carretero sobre su frontera compartida

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En esta foto publicada por el gobierno de la Región del Krai de Primorsky el lunes 7 de septiembre de 2026, camiones norcoreanos cruzan el nuevo puente entre Rusia y Corea del Norte, sobre el río Tumannaya en la región del Krai de Primorsky, Rusia. (Dmitry Ignatenko/Gobierno de la Región del Krai de Primorsky vía AP) AP

El puente sobre el río Tumen tiene 1 kilómetro (0,6 millas) de longitud y cuenta con dos carriles, y permitirá que hasta 300 vehículos al día atraviesen un punto fronterizo de cruce recién construido, informó el gobierno ruso en un comunicado.

El primer ministro Mikhail Mishustin, quien participó en la ceremonia de inauguración por videoconferencia, manifestó: “Estoy convencido de que la ampliación de la infraestructura de transporte cerca de la frontera dará un poderoso impulso al desarrollo ulterior de la cooperación comercial, económica, tecnológica, científica y cultural entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea”.

Las relaciones y los programas de intercambio entre ambas naciones han prosperado en los últimos años, y Corea del Norte ha suministrado municiones y tropas para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania.

Corea del Norte está recibiendo turistas rusos desde febrero de 2024, en medio de una lenta flexibilización de las restricciones por la pandemia.

Los países, que ya cuentan con un puente ferroviario y servicio aéreo, acordaron en 2024 construir un puente para automóviles sobre el río Tumen, que discurre a lo largo de las fronteras de Corea del Norte con Rusia y China. La construcción comenzó el año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP