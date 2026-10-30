Rusia volverá al Mundial de hockey sobre hielo tras fallo de tribunal deportivo

ARCHIVO - Los jugadores de Rusia durante el partido contra Suecia en el Mundial de hockey sobre hielo, el 31 de mayo de 2021, en Riga, Letonia. (AP Foto/Roman Koksarov) AP

El fallo supone una gran victoria para Rusia frente a los esfuerzos por impedirle participar en el deporte internacional debido a la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladímir Putin es un conocido aficionado al hockey y anteriormente ha jugado partidos de exhibición con antiguas estrellas.

El TAS revocó decisiones de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) que excluían a Rusia de torneos de la temporada 2026-27, incluidos los campeonatos mundiales masculino y femenino. Rusia también se perdió los torneos olímpicos este año.

El regreso de Rusia genera incertidumbre sobre cómo se desarrollará el campeonato mundial masculino el próximo año en Alemania, dado que Ucrania también se ha clasificado.

En un breve comunicado, el TAS citó la falta de pruebas suficientes para respaldar las preocupaciones de seguridad de la IIHF.

El TAS indicó que su fallo no abordó cuestiones como si se debería exigir a Rusia jugar sin símbolos nacionales como un equipo de atletas neutrales, como ocurre en algunos otros deportes olímpicos, u otras “consecuencias organizativas”.

La IIHF expresó su decepción por el fallo y sostuvo que “mantiene que sus decisiones eran necesarias para proteger la seguridad de todos los participantes y salvaguardar la integridad de sus competiciones”.

El ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, escribió en la aplicación de redes sociales Telegram que el TAS “reconoció como justificadas las demandas de la Federación Rusa de Hockey en puntos clave”.

El regreso de Rusia trae incertidumbre

El fallo supone un desafío inmediato para el nuevo presidente de la IIHF, Franz Reindl. Alemania, su país natal, albergará el mundial masculino el próximo año.

El presidente de la federación alemana de hockey, Frank H. Lutz, afirmó el viernes que Alemania sigue oponiéndose a permitir la participación de Rusia y que “permitir la entrada de Rusia tiene consecuencias significativas de seguridad, políticas y financieras para nosotros como anfitriones”.

No está claro cómo encajaría Rusia de nuevo, ya que el sorteo ya se realizó.

Añadir un equipo extra daría lugar a grupos desiguales y a un torneo aún más largo para poder incluir más partidos.

Expulsar a un equipo clasificado para hacerle sitio a Rusia podría provocar una reacción adversa, especialmente si ese equipo es Ucrania. Fue el último en clasificarse para el Mundial masculino, poniendo fin a una espera de 20 años, y es el peor ubicado en el ranking entre los 16 equipos que participan actualmente.

La Federación Ucraniana de Hockey señaló que no estaba de acuerdo con el fallo y argumentó que las preocupaciones de seguridad solo se han intensificado desde 2022. Ucrania no indicó cómo abordaría el campeonato mundial.

La IIHF dio a entender que los “arreglos prácticos” se decidirán después de que haya evaluado el fallo.

Las federaciones nacionales de hockey de Suecia, Finlandia y la República Checa dijeron estar decepcionadas por el fallo, pero el presidente de la Asociación Sueca de Hockey sobre Hielo, Anders Larsson, declaró a la agencia sueca TT que “un boicot no está sobre la mesa”. Finlandia indicó que jugadores individuales podrían optar por no participar en torneos que incluyan a Rusia.

En la historia del Mundial masculino, los 27 títulos de Rusia o de la Unión Soviética solo son superados por los 28 de Canadá. Rusia ganó por última vez la medalla de oro en 2014. El mejor resultado de Rusia en el Mundial femenino es el bronce.

Rusia también busca volver en fútbol y atletismo

La victoria del hockey en el TAS forma parte de un cambio más amplio en el movimiento olímpico hacia la reintegración de Rusia, que solo tuvo pequeñas delegaciones de “atletas neutrales” en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina de este año.

La natación y el voleibol permitieron que Rusia compitiera bajo su bandera nacional este año. El Comité Olímpico Internacional también suavizó su posición, y una delegación rusa acudió a los Juegos Olímpicos de la Juventud esta semana.

El próximo foco de Rusia podría ser el fútbol, donde sus selecciones nacionales y clubes siguen excluidos de las principales competiciones.

El secretario general de la federación rusa de fútbol, Maxim Mitrofanov, dijo que debería haber “una sola regla para todos”, según comentarios difundidos por la agencia estatal de noticias Tass.

La FIFA y el ente europeo UEFA han vetado a los equipos rusos de las eliminatorias del Mundial y de la Liga de Campeones desde 2022, cuando la FIFA dijo al TAS que las amenazas de boicot por parte de los próximos rivales de Rusia corrían el riesgo de volver “caótico” el Mundial.

La FIFA permitió que un equipo ruso masculino jugara bajo su bandera nacional en un torneo Sub15 en Azerbaiyán, que comenzó la semana pasada y termina el sábado.

La federación rusa de atletismo indicó el viernes que la decisión sobre hockey le daba “confianza” en su propio caso ante el TAS contra World Athletics, el último gran deporte olímpico con una prohibición general para los atletas rusos.

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Stephen Whyno en Nueva York y Karel Janicek en Brno, República Checa, contribuyeron a este reportaje.

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FUENTE: AP