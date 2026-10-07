Rusia mantiene en secreto un presunto caso de peste neumónica ante creciente inquietud mundial

Vista del Instituto de Investigación Anti-Peste de Irkutsk de Siberia y el Lejano Oriente, en Irkutsk, Rusia, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP) AP

Aunque el caso ha generado preocupación mundial, la televisión estatal rusa y otros medios nacionales controlados por el Estado han evitado el tema. Algunos medios de comunicación patrocinados por el Estado retiraron reportes anteriores sobre el caso, que ha encabezado a medios independientes en línea.

El organismo ruso de vigilancia de la salud pública, Rospotrebnadzor, informó el domingo que a la trabajadora de laboratorio se le diagnosticó “neumonía de etiología desconocida”, lo que significa que no se conocía su origen.

En sus comunicados oficiales, redactados de forma escueta, no vincula el caso con la peste neumónica y se limita a señalar que pruebas “exhaustivas” no hallaron evidencia de que su enfermedad hubiera sido causada por alguno de los patógenos con los que trabajaba en el Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, en Irkutsk, en el sureste siberiano.

Una estación de televisión estatal en Irkutsk informó que ella murió el 2 de octubre en un hospital de Shelekhov, una localidad a las afueras de Irkutsk.

Funcionarios han puesto en cuarentena un hospital y están monitoreando a los contactos de la trabajadora, quien murió por lo que reportes no confirmados de medios indicaron que podría haber sido peste neumónica, una forma menos común pero grave de peste que puede propagarse de persona a persona.

Moscú informó a la Organización Mundial de la Salud que no se ha registrado ningún caso de peste en la región de Irkutsk, en el sureste de Siberia.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que hablaría del asunto “muy pronto” con el presidente ruso Vladímir Putin y que informaría al respecto “probablemente mañana”. Putin cumple 74 años el miércoles.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el miércoles que aún no se ha fijado una llamada entre Putin y Trump, pero que podría organizarse rápidamente.

Trump afirmó que Estados Unidos está listo para ayudar a Rusia. Al preguntársele qué estaba diciendo la comunidad de inteligencia estadounidense sobre el caso, Trump respondió que Estados Unidos está en “conversaciones muy profundas” sobre el tema.

Presionan a Rusia para obtener más información

En respuesta a la solicitud de la OMS de aclarar la situación ante reportes de prensa que alegan que la peste neumónica fue la causa de la muerte de la trabajadora de laboratorio, Rusia ha declarado que recientemente no se había registrado ningún caso de peste en la región de Irkutsk, indicó el organismo de las Naciones Unidas.

Las autoridades sanitarias rusas informaron que se llevó a cabo un conjunto completo de medidas preventivas —incluido el rastreo de los contactos de la mujer fallecida, el monitoreo médico y pruebas de laboratorio—, dijo la OMS el miércoles. La nota rusa, transmitida a The Associated Press por la OMS, indicó que las pruebas mostraron “ausencia de patógenos de enfermedades infecciosas peligrosas en cualquiera de los contactos”.

El organismo con sede en Ginebra indicó que ha solicitado más información para aclarar la causa de la neumonía grave, el patógeno que motivó las medidas de salud pública y los reportes de prensa sobre una segunda empleada con neumonía de causa indeterminada.

La organización señaló que se ha mantenido en contacto con las autoridades sanitarias rusas y ofreció apoyo técnico.

El Kremlin y otros funcionarios guardan silencio

Peskov ha remitido todas las preguntas a Rospotrebnadzor, que no menciona sospechas de peste en sus reportes.

En su comunicado más reciente, el martes, la agencia afirmó que “la situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk, las ciudades de Irkutsk y Shelekhov es tranquila”. Indicó que las autoridades estaban completando un “conjunto de medidas profilácticas y observación médica de los contactos”, y añadió que hasta ahora han encontrado dos casos de COVID-19 y dos casos de rinovirus.

“No se han encontrado otros patógenos infecciosos entre los contactos”, indicó.

Judy Twigg, profesora de ciencias políticas en la Universidad de la Commonwealth de Virginia, señaló que, aunque las medidas tomadas por las autoridades sanitarias rusas “han sido rápidas y serias”, los funcionarios intentaron minimizar la situación y que “cualquier declaración que se desviara de esa línea partidaria ... fue editada o eliminada en cuestión de horas”.

“Lo que estamos viendo es menos un fracaso en responder que un fracaso de sinceridad”, dijo Twigg en comentarios escritos.

Vasily Vlassov, profesor del departamento de administración sanitaria y economía de la Escuela Superior de Economía de Rusia, afirmó que las medidas adoptadas parecían “sensatas”, centradas en tratar a los enfermos, aislarlos y sus contactos, buscar nuevos casos y llevar a cabo la desinfección final.

Pero dijo que no estaba claro si sería posible más transparencia si quienes afrontan la situación no tenían suficiente certeza, y que “quizá, aún no la tienen”. Engañar al público en estos casos “siempre resulta perjudicial”, añadió, y la desconfianza hacia la narrativa oficial rusa es “natural” y “casi inevitable”.

En la era soviética, las crisis con brotes peligrosos de infección tenían “un espeso velo de secrecía — a la gente no se le decía nada”.

Las medidas “masivas” de restricción y aislamiento fueron “casi siempre completamente exitosas”, señaló.

La empleada de laboratorio fallecida fue descrita como muy diligente

El medio Lyudi Baikala —o “Gente de Baikal”— identificó a la trabajadora de laboratorio fallecida como Darya Shipilova, de 28 años, y señaló que fue hospitalizada por primera vez con síntomas de resfriado el 29 de septiembre y murió tres días después.

El medio citó a sus colegas, quienes dijeron que era una investigadora altamente calificada y diligente. También subrayaron que las normas de seguridad en la instalación, establecida en la década de 1920 para monitorear y estudiar la peste, endémica del sureste de Siberia, son extremadamente estrictas.

El reporte citó a vecinos de Shipilova, quienes afirmaron que un equipo de expertos en desinfección realizó varias limpiezas de su apartamento, dejando un fuerte olor a antiséptico.

El hospital donde murió estaba bajo cuarentena y ya no admitía ni daba de alta a pacientes, aunque su clínica ambulatoria seguía operando, según el alcalde Maxim Modin.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, manifestó que ella murió por una “infección particularmente peligrosa” y que todos los que tuvieron contacto con ella han permanecido bajo supervisión médica.

El periodo de incubación de la peste neumónica —la forma más virulenta de la enfermedad— puede ser de apenas 24 horas, según la OMS. La enfermedad, que afecta los pulmones, es una forma menos común pero grave de peste que puede propagarse entre personas mediante partículas respiratorias. Si no se trata, puede ser mortal, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo, indicó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP