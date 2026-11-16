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Rusia dice que sus defensas aéreas interceptaron más de 1.300 drones ucranianos en un ataque masivo

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 1.336 drones lanzados por Ucrania, informó el lunes el Ministerio ruso de Defensa, en lo que parecía ser el mayor ataque aéreo de Kiev desde la invasión rusa de plena escala sobre su vecino hace casi cinco años.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla a los medios en el aeropuerto de Dublín, el jueves 12 de noviembre de 2026, tras una reunión con los enviados especiales de EEUU Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AP Foto/Peter Morrison)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla a los medios en el aeropuerto de Dublín, el jueves 12 de noviembre de 2026, tras una reunión con los enviados especiales de EEUU Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AP Foto/Peter Morrison) AP

Ucrania ha intensificado sus asaltos aéreos de largo alcance contra Rusia, así como contra Crimea, anexionada ilegalmente, y los mares Negro y de Azov, con más de 1.000 drones utilizados en algunos ataques en los últimos meses.

Rusia, por su parte, ha castigado zonas civiles ucranianas con ataques implacables que buscan hacer imposible la vida cotidiana y quebrar la moral, especialmente mediante golpes contra la red eléctrica.

Los ataques contra Rusia cumplen un propósito importante para Ucrania. Han tenido como objetivo refinerías de petróleo rusas, que son un pilar económico para Moscú.

El presidente, Volodymyr Zelenskyy, afirmó el domingo por la noche que los ataques ucranianos han inutilizado más del 55% de la capacidad rusa de refinado de petróleo. Funcionarios rusos no comentaron esa afirmación, y no fue posible una verificación independiente.

Analistas señalan que funcionarios ucranianos también están interesados en hacer que los rusos sientan la guerra en casa, mientras que los ataques de alcance medio cortan las rutas de suministro de primera línea de Rusia y obstaculizan los esfuerzos de Moscú por ganar impulso en el campo de batalla.

Kiev afirma que los límites de velocidad impuestos recientemente al sistema Starshield, fabricado en Estados Unidos —la versión de grado militar de SpaceX del servicio de internet satelital Starlink—, han debilitado las defensas antiaéreas de Ucrania. Las fuerzas ucranianas sostienen que intentan atacar plantas de producción de armas rusas y lugares que Rusia utiliza para lanzar ataques con drones y misiles.

Kiev también quiere mostrar a sus partidarios que sigue en la lucha, mientras Moscú intenta presentar su victoria en Ucrania como inevitable y las conversaciones mediadas por Estados Unidos no tienen impacto en la guerra.

No había un panorama claro sobre el alcance de los daños causados por los ataques ucranianos en Rusia. Funcionarios locales y con sede en Moscú rara vez proporcionan detalles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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