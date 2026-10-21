americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rusia detiene a un alemán que sirvió en el ejército ucraniano

La principal agencia de seguridad interna de Rusia informó el miércoles que detuvo a un alemán que enfrenta cargos tras presuntamente haber servido en el ejército ucraniano.

La Plaza Lubyanskaya y el histórico edificio del Servicio Federal de Seguridad (FSB), en Moscú el 8 de septiembre de 2026. (Foto AP, Archivo)
La Plaza Lubyanskaya y el histórico edificio del Servicio Federal de Seguridad (FSB), en Moscú el 8 de septiembre de 2026. (Foto AP, Archivo) AP

El Servicio Federal de Seguridad (FSB), organismo sucesor de la KGB soviética, no dio el nombre del hombre ni otros detalles identificatorios, y tampoco indicó dónde ni cuándo fue detenido.

Según el comunicado del FSB, el hombre sirvió en las fuerzas armadas de Ucrania entre 2016 y 2018 y más tarde firmó un contrato de tres años en 2025, pero luego desertó tras no recibir pago. También alegó que estuvo involucrado en hostilidades en Afganistán como parte del contingente alemán allí, así como en Somalia y Siria.

El hombre enfrenta cargos penales en Rusia por actividades mercenarias, indicó el FSB.

Las acusaciones del FSB no pudieron verificarse de manera independiente.

Kathrin Deschauer, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, manifestó el miércoles que las autoridades alemanas estaban al tanto del informe. Rechazó hacer más comentarios y añadió únicamente que “nuestra prioridad es, ante todo, esclarecer los hechos, lo cual por supuesto estamos llevando adelante”.

La semana pasada, el FSB dijo que detuvo a un hombre sueco, sospechoso de sabotaje, acusado de cruzar ilegalmente la frontera, y también anunció que arrestó a un periodista japonés sospechoso de espionaje.

En los últimos años, Rusia ha arrestado a varios extranjeros —principalmente estadounidenses— por diversos cargos penales y luego los ha liberado en canjes de prisioneros con Estados Unidos y otras naciones occidentales.

El mayor intercambio desde la Guerra Fría tuvo lugar en agosto de 2024, cuando Moscú liberó a los periodistas Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva, al también estadounidense Paul Whelan y a disidentes rusos en un acuerdo multinacional que dejó en libertad a dos docenas de personas.

Más estadounidenses encarcelados en Rusia fueron liberados después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó al cargo en enero de 2025; el anuncio más reciente lo hizo el miércoles el enviado estadounidense Steve Witkoff durante conversaciones con el presidente ruso Vladímir Putin.

Witkoff agradeció a Putin por liberar a Stephen Hubbard, un exmaestro de Michigan de 74 años que pasó más de cuatro años tras las rejas en Rusia. En 2024, Hubbard fue condenado por cargos de combatir como mercenario en Ucrania y sentenciado a casi siete años de prisión. Estados Unidos lo había designado como detenido injustamente.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Putin tomó la decisión de liberar a Hubbard por “consideraciones humanitarias”.

________

Daniel Niemann contribuyó desde Colonia, Alemania.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

Un consumidor sale de una tienda en Arlington Heights, Illinois, el 30 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Empeora la inflación en EEUU poco antes de las elecciones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

Destacados del día

ESCÁNDALO EN PANADERÍA CUBANA DE MIAMI! Visita de líderes demócratas desata polémica..

ESCÁNDALO EN PANADERÍA CUBANA DE MIAMI! Visita de líderes demócratas desata polémica..

ALARMA PARA CUBANOS: USCIS aprobó solo 139 residencias por Ley de Ajuste y rechazó otras 447

ALARMA PARA CUBANOS: USCIS aprobó solo 139 residencias por Ley de Ajuste y rechazó otras 447

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter