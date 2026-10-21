Rusia detiene a un alemán que sirvió en el ejército ucraniano

La Plaza Lubyanskaya y el histórico edificio del Servicio Federal de Seguridad (FSB), en Moscú el 8 de septiembre de 2026. (Foto AP, Archivo) AP

El Servicio Federal de Seguridad (FSB), organismo sucesor de la KGB soviética, no dio el nombre del hombre ni otros detalles identificatorios, y tampoco indicó dónde ni cuándo fue detenido.

Según el comunicado del FSB, el hombre sirvió en las fuerzas armadas de Ucrania entre 2016 y 2018 y más tarde firmó un contrato de tres años en 2025, pero luego desertó tras no recibir pago. También alegó que estuvo involucrado en hostilidades en Afganistán como parte del contingente alemán allí, así como en Somalia y Siria.

Kathrin Deschauer, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, manifestó el miércoles que las autoridades alemanas estaban al tanto del informe. Rechazó hacer más comentarios y añadió únicamente que “nuestra prioridad es, ante todo, esclarecer los hechos, lo cual por supuesto estamos llevando adelante”.

La semana pasada, el FSB dijo que detuvo a un hombre sueco, sospechoso de sabotaje, acusado de cruzar ilegalmente la frontera, y también anunció que arrestó a un periodista japonés sospechoso de espionaje.

En los últimos años, Rusia ha arrestado a varios extranjeros —principalmente estadounidenses— por diversos cargos penales y luego los ha liberado en canjes de prisioneros con Estados Unidos y otras naciones occidentales.

El mayor intercambio desde la Guerra Fría tuvo lugar en agosto de 2024, cuando Moscú liberó a los periodistas Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva, al también estadounidense Paul Whelan y a disidentes rusos en un acuerdo multinacional que dejó en libertad a dos docenas de personas.

Más estadounidenses encarcelados en Rusia fueron liberados después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó al cargo en enero de 2025; el anuncio más reciente lo hizo el miércoles el enviado estadounidense Steve Witkoff durante conversaciones con el presidente ruso Vladímir Putin.

Witkoff agradeció a Putin por liberar a Stephen Hubbard, un exmaestro de Michigan de 74 años que pasó más de cuatro años tras las rejas en Rusia. En 2024, Hubbard fue condenado por cargos de combatir como mercenario en Ucrania y sentenciado a casi siete años de prisión. Estados Unidos lo había designado como detenido injustamente.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Putin tomó la decisión de liberar a Hubbard por “consideraciones humanitarias”.

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Daniel Niemann contribuyó desde Colonia, Alemania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP