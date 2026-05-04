Rusia declara tregua en Ucrania por 81er aniversario del Día de la Victoria; Kiev acepta

El presidente ruso Vladímir Putin escucha al jefe de la República de Mordovia, Artyom Zdunov, en el Kremlin en Moscú, el lunes 4 de mayo de 2026. (Mijaíl Metzel/Sputnik, foto pool del Kremlin vía AP) AP

En respuesta, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que su país respetaría una tregua a partir de las 12 a.m. del miércoles y que respondería de la misma manera a las acciones de Rusia desde ese momento. No fijó una fecha de finalización de la tregua.

Los anuncios del lunes se producen mientras Rusia se prepara para celebrar su festividad laica más importante con un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú reducido debido a preocupaciones por posibles ataques ucranianos. Ucrania ha lanzado ataques con drones en lo profundo de Rusia para contrarrestar la invasión, que ya supera los 4 años.

También siguen un patrón ya conocido de intentos anteriores de asegurar altos el fuego —más recientemente en torno a la Pascua ortodoxa— que tuvieron poco o ningún impacto.

El Ministerio de Defensa indicó que, si Ucrania intenta interrumpir las celebraciones del sábado, Rusia llevará a cabo “un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”. Advirtió a la población civil allí y a los empleados de misiones diplomáticas extranjeras sobre “la necesidad de abandonar la ciudad con prontitud”.

Zelenskyy respondió señalando que, si bien Kiev no ha recibido ninguna solicitud oficial de tregua, en el tiempo que queda hasta la medianoche del miércoles “es realista garantizar” que entre en vigor un alto el fuego. Instó al Kremlin “a dar pasos reales para poner fin a su guerra, especialmente porque el Ministerio de Defensa de Rusia cree que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania”.

Durante años, el Kremlin ha utilizado el desfile del Día de la Victoria, cargado de pompa, para exhibir su poderío militar y su influencia global, y ha sido una fuente de orgullo patriótico.

Pero este año, el desfile en la capital rusa se realizará sin tanques, misiles y otros equipos militares por primera vez en casi dos décadas. Algunos de los desfiles más pequeños que se celebran en otras partes del país también se han reducido o incluso cancelado por cuestiones de seguridad.

Zelenskyy, al hablar el lunes en una cumbre con líderes europeos en Armenia, afirmó que las autoridades rusas “temen que los drones zumban sobre la Plaza Roja” el 9 de mayo. “Esto es revelador. Muestra que ahora no son fuertes, así que debemos mantener la presión mediante sanciones contra ellos”, manifestó.

La Segunda Guerra Mundial sigue siendo un inusual punto de consenso en la historia divisiva de Rusia bajo el régimen comunista. La Unión Soviética perdió 27 millones de personas en lo que llamó la Gran Guerra Patria de 1941-1945, un sacrificio enorme que dejó una profunda cicatriz en la psique nacional.

El presidente Vladímir Putin, que ha gobernado Rusia durante más de 25 años, ha convertido el Día de la Victoria en un pilar clave de su mandato y ha intentado usarlo para justificar la guerra en Ucrania.

El desfile del año pasado por los 80 años atrajo a Moscú a la mayor cantidad de líderes mundiales en una década, incluidos invitados de alto perfil como el presidente chino Xi Jinping, el mandatrio brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien asistirá al desfile este año.

Putin declaró un alto el fuego unilateral de 72 horas a partir del 7 de mayo de 2025, y las autoridades bloquearon durante varios días el internet móvil en Moscú para evitar ataques ucranianos con drones.

La semana pasada, Putin planteó la idea de un alto el fuego para el Día de la Victoria de este año, en una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los medios rusos informaron el lunes que los operadores de telefonía móvil del país han comenzado a advertir a sus clientes sobre restricciones al internet móvil en Moscú y San Petersburgo en los próximos días.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP