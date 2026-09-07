Rusia anuncia el cierre del consulado alemán en San Petersburgo

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Unos peatones caminan por una calle junto al edificio del Consulado General de Alemania en San Petersburgo, Rusia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky) AP

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que el consulado alemán debe cesar sus operaciones y que sus trabajadores deben abandonar Rusia antes del 18 de septiembre. Reafirmó la decisión anunciada previamente de cerrar los centros culturales alemanes en el país y señaló que sus empleados deben marcharse a más tardar el domingo.

El Ministerio sostuvo que las medidas eran una represalia por la decisión “hostil” de Alemania de cerrar el miércoles tanto el consulado ruso en Bonn como el centro cultural Casa Rusa en la capital alemana, Berlín.

Alemania culpó a Rusia de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el 4 de agosto, cuando se encontró un dron cargado con explosivos cerca de un avión ucraniano.

El aeropuerto es un importante centro internacional de carga utilizado para brindar apoyo a Ucrania. Posteriormente, el dron fue desactivado.

Moscú ha negado su participación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP