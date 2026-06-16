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Rüdiger renueva por un año más con el Real Madrid y apoyará la reconstrucción de Mourinho

MADRID (AP) — Antonio Rüdiger “no ha terminado” en el Real Madrid, y el defensor alemán se queda otra temporada. Mientras el jugador está en el Mundial, firmó una extensión de contrato por un año comprometiéndose a apoyar la reconstrucción del equipo bajo el mando de José Mourinho.

Antonio Rudiger del Real Madrid celebra al final del encuentro de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City el miércoles 17 de abril del 2024.(AP Foto/Dave Shopland)
Antonio Rudiger del Real Madrid celebra al final del encuentro de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City el miércoles 17 de abril del 2024.(AP Foto/Dave Shopland) AP

Rüdiger estaba al final del contrato de cuatro años que firmó cuando llegó al Madrid procedente del Chelsea en 2022 y, según informes, tenía ofertas rivales de Arabia Saudí.

“No he terminado aquí. Renovar mi camino con el Real Madrid es un momento de orgullo, pero, más que nada, es un compromiso para darle la vuelta a esto junto con mis compañeros”, escribió en redes sociales.

El alemán, de 33 años, ganó la liga española y la Liga de Campeones con el Madrid en 2024. Dos temporadas consecutivas sin un trofeo pusieron presión sobre el Madrid, que buscó a Mourinho para que regresara al equipo que ahora busca desesperadamente mejorar la próxima campaña.

Rüdiger disputó 26 partidos en todas las competiciones con el Madrid la temporada pasada, ya que las lesiones limitaron su disponibilidad.

“Estamos atravesando una fase exigente”, afirmó. “Los contratiempos nos han puesto a prueba, pero aquí es exactamente donde quiero estar. Puede que algunas personas me hayan dado por acabado después de mis lesiones, pero eso solo me motivó aún más. Así que, gracias por eso”.

El anuncio del nuevo acuerdo de Rüdiger llegó un día después de que el Madrid fichara al lateral izquierdo Marc Cucurella procedente del Chelsea.

Rüdiger está con Alemania en el Mundial y entró desde el banquillo en la goleada 7-1 sobre Curazao, mientras Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck fueron titulares en la defensa alemana.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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