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Rudi Garcia apela a tres debutantes en Bélgica para amistosos ante EEUU y México

BRUSELAS (AP) — Bélgica tendrá tres debutantes para un campamento de entrenamiento y amistosos en Estados Unidos con vistas al Mundial.

ARCHIVO - Mika Godts (izquierda) de Ajax pugna por el balón con Jonas Svensson de Besiktas en un partido de la Liga Europa, el jueves 26 de septiembre de 2024, en Amsterdam. (AP Foto/Maurice van Steen)
ARCHIVO - Mika Godts (izquierda) de Ajax pugna por el balón con Jonas Svensson de Besiktas en un partido de la Liga Europa, el jueves 26 de septiembre de 2024, en Amsterdam. (AP Foto/Maurice van Steen) AP

El seleccionador Rudi Garcia citó el viernes a un grupo de 28 jugadores, con el juvenil atacante Nathan De Cat (Anderlecht), el extremo Mika Godts (Ajax) y el delantero Lucas Stassin (Saint-Etienne), para los partidos contra Estados Unidos y México.

Garcia explicó que optó por un grupo ampliado porque muchos jugadores se recuperan de lesiones y porque el viaje a Norteamérica es una oportunidad para probar caras nuevas y jóvenes antes del Mundial.

“Esta es la razón por la que tenemos tres jugadores nuevos en la selección, tres jugadores menores de 21 años”, manifestó.

“El talento no espera a la edad”, señaló Garcia sobre la convocatoria de De Cat, de 17 años.

“Eden Hazard empezó muy, muy pronto en Lille conmigo; Ryan Cherki empezó a los 16 en Lyon conmigo”, comentó. “Y también creo que es un perfil atlético del que no tenemos mucho en Bélgica”.

Los referentes belgas Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku están de vuelta tras lesión. El arquero Thibaut Courtois no estará después de sufrir un desgarro muscular en la parte superior de la pierna derecha durante un partido de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

Garcia indicó que es probable que Courtois quede descartado hasta por seis semanas.

Bélgica se mide a Estados Unidos el 28 de marzo en Atlanta y enfrenta a México tres días después en Chicago.

El Mundial comienza en junio.

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Lista

Arqueros: Senne Lammens (Manchester United), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoordt (RB Leizpig).

Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisboa), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Volantes: Kevin De Bruyne (Napoli), Nathan De Cat (Anderlecht), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona).

Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Mika Godts (Ajax), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Lois Openda (Juventus), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Lucas Stassin (Saint-Etienne), Leandro Trossard (Arsenal).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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