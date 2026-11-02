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Rubio se reúne con homólogo venezolano mientras EEUU pide avances en preparativos electorales

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió el lunes con su homólogo venezolano en Washington, mientras la Casa Blanca ha intensificado su presión sobre el gobierno interino y grupos de oposición en la nación sudamericana a fin de que avancen con rapidez en los preparativos para celebrar elecciones, incluso el próximo año.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la derecha, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, el lunes 2 de noviembre de 2026, en el Departamento de Estado, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la derecha, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, el lunes 2 de noviembre de 2026, en el Departamento de Estado, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) AP

Rubio conversó con el canciller Oliver Blanco en la sede del Departamento de Estado apenas dos semanas después de que las autoridades venezolanas y figuras de la oposición llegaron a un acuerdo en un plan marco para reformar el proceso electoral del país y permitir comicios libres y justos en algún momento de 2027. Ninguno de los dos funcionarios hizo declaraciones públicas mientras posaban para fotografías antes de su reunión.

En sus más recientes comentarios sobre Venezuela, Rubio señaló la semana pasada que el gobierno del presidente Donald Trump —que capturó al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro durante un operativo militar en enero pasado— seguirá de cerca los acontecimientos e instará a todas las partes a cumplir con el nuevo proceso. Añadió que el objetivo es ayudar a establecer una arquitectura electoral sostenible en la que todos los involucrados en la votación puedan confiar.

La reunión del lunes fue uno de los encuentros de más alto nivel entre un miembro del gabinete de Trump y un homólogo del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Rodríguez se reunió con Trump en septiembre pasado al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras que el secretario de Energía Chris Wright sostuvo un encuentro en Caracas con Rodríguez y altos funcionarios venezolanos para concretar un enorme acuerdo petrolero en agosto.

Rodríguez asumió el poder tras la sorpresiva incursión militar de Estados Unidos para capturar a Maduro y llevarlo ante la justicia estadounidense para enfrentar cargos de narcotráfico, de los cuales se ha declarado inocente.

Rubio se había reunido previamente con el presidente y el expresidente de la Asamblea Nacional venezolana, así como con la líder opositora María Corina Machado, quien regresó a Venezuela el mes pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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