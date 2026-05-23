Rubio llega a India antes de reunión del Quad mientras EEUU trata de reparar los tensos lazos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (centro), saluda a reporteros tras una visita a la Casa Madre, la sede de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, India, el 23 de mayo de 2026. (AP Foto/Bikas Das) AP

El primer viaje oficial de Rubio a India se produce mientras Washington busca estabilizar las relaciones con Nueva Delhi después de que los lazos se deterioraran por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, que elevaron los gravámenes sobre varias exportaciones de las indias.

Sin embargo, gran parte de la visita de cuatro días de Rubio se dedicará a una gira por varias ciudades, además de a una recepción de gala en Nueva Delhi con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

“Hay mucho por hacer con India, es un gran aliado y socio. Hacemos mucho buen trabajo con ellos, así que este es un viaje importante”, manifestó Rubio antes de su visita.

Rubio llegó a la ciudad oriental de Kolkata temprano el sábado y tenía previsto visitar Mother House, la sede de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa. En los próximos días, también visitará las ciudades norteñas de Agra y Jaipur, conocidas por sus monumentos y palacios emblemáticos.

Más tarde el sábado, Rubio se reunió con el primer ministro, Narendra Modi, en Nueva Delhi y “compartió la perspectiva de Estados Unidos sobre diversos asuntos regionales y globales, incluida la situación en Asia Occidental”, de acuerdo con un comunicado de la oficina de Modi. El mandatario indio reiteró el apoyo del país a los esfuerzos de paz y subrayó la necesidad de resolver los conflictos mediante el diálogo y la diplomacia, señaló.

Rubio informó a Modi sobre los avances en la cooperación bilateral en defensa, tecnologías estratégicas, comercio e inversión, energía, conectividad, educación y vínculos entre pueblos, añadió la nota.

Sergio Gor, el embajador de Estados Unidos en India, dijo en una publicación en redes sociales que Rubio extendió a Modi, en nombre de Trump, una invitación para visitar la Casa Blanca en un futuro cercano. Señaló que la reunión fue productiva y se centró en maneras de aumentar la cooperación entre Washington y Nueva Delhi en seguridad, comercio y tecnologías críticas.

Rubio también tiene previsto reunirse con el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, el domingo.

El martes, Rubio participará en Nueva Delhi en la reunión ministerial del Quad, que en repetidas ocasiones ha acusado a China de exhibir su poderío militar en el mar de China Meridional y de impulsar de forma agresiva sus reclamaciones territoriales marítimas.

Beijing sostiene que su ejército es puramente defensivo para proteger lo que considera sus derechos soberanos y califica al Quad como un intento de contener su crecimiento económico y su influencia.

Tras su investidura en enero del año pasado, el primer compromiso internacional formal de Rubio fue reunirse con los ministros de Exteriores de los otros países del Quad, tanto de manera conjunta como en sesiones por separado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP