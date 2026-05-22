Rubio emprende otra misión para aliviar tensiones con aliados en cumbre de la OTAN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette, llegan al aeropuerto de Malmo el 22 de mayo de 2026, en Malmo-Sturup, Suecia, antes de una cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Pool) AP

Rubio asiste a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia el viernes —el mismo día en que se espera que altos funcionarios del Pentágono informen a la alianza de 32 países sobre los planes del compromiso militar de Washington con la defensa europea en la sede de la institución en Bruselas.

La reunión de diplomáticos, que precede a una cumbre de líderes de la OTAN prevista para julio en Turquía, llega en medio de una gran incertidumbre acerca de cómo se desarrollará la guerra en Irán y sobre si se reanudarán los estancados esfuerzos de Estados Unidos para negociar el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. El resentimiento también sigue latente en el continente por las críticas de Trump a los aliados y por su interés en hacerse con el control de Groenlandia, un territorio perteneciente a Dinamarca, que también forma parte de la OTAN.

A Rubio se le ha pedido con frecuencia que ofrezca una presencia más serena y menos antagónica del gobierno de Trump en citas como esta. Este año lo han enviado a varias misiones de ese tipo, incluida la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero y, más recientemente, a Italia, donde se reunió con autoridades del país y con el papa León XIV después de que Trump criticara al pontífice estadounidense por sus posturas sobre el crimen y la guerra en Irán.

En su partida hacia la cumbre de Helsingborg, Suecia, Rubio declinó comentar los cambios en la presencia militar estadounidense en Europa, incluyendo la posible reducción del número de efectivos que el Pentágono aportará bajo el Modelo de Fuerza de la OTAN, un plan de contingencia para la defensa europea en caso de graves problemas de seguridad.

El gobierno de Trump había decidido cancelar el despliegue de miles de soldados a Polonia y Alemania, pero el presidente publicó en redes sociales el jueves que “Estados Unidos enviará 5.000 tropas adicionales a Polonia”.

No estaba claro si eso significaba que la brigada a la que se le había impedido ir a Polonia volvería a ponerse en marcha, si podrían sumarse efectivos adicionales más allá de ese despliegue rotatorio, o si aun así habría una reducción de tropas, pero en otro país. El Pentágono remitió las solicitudes de comentarios a la Casa Blanca, que no respondió a mensajes pidiendo aclaraciones.

Antes, Rubio repitió que Trump y otros en el gobierno, entre los que se incluye, están “muy decepcionados” con la OTAN, especialmente por su respuesta a la guerra con Irán.

“No creo que nadie se sorprenda al saber que Estados Unidos, y el presidente en particular, está muy decepcionado con la OTAN en este momento”, dijo a reporteros en Miami antes de subir al avión.

Rubio reitera críticas a OTAN por guerra con Irán

Rubio manifestó que era un “firme partidario” de la alianza militar transatlántica y la calificó de importante. Pero reiteró las quejas de que algunos aliados, en concreto España, se habían negado a permitir el acceso a las bases estadounidenses para el conflicto con Irán y que otros se habían mostrado reacios, si no resistentes, a unirse a una coalición para reabrir y proteger el estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el transporte de petróleo que Teherán ha bloqueado en gran medida.

“Sé por qué la OTAN es buena para Europa, pero ¿por qué la OTAN es buena para Estados Unidos?”, preguntó Rubio de manera retórica, y respondió refiriéndose a las bases que permiten a Estados Unidos y a otros proyectar poder a nivel global. “Así que, cuando esa es la razón clave de por qué están en la OTAN, y luego tienes países como España negándonos el uso de estas bases, bueno, entonces, ¿por qué están en la OTAN?”.

Rubio señaló que casi todos los aliados coinciden en que no se debe permitir que Irán desarrolle armas nucleares, pero pocos, si es que alguno, dieron un paso al frente cuando Trump dijo que actuaría para impedirlo.

“No les está pidiendo que comprometan tropas. No les está pidiendo que envíen sus aviones de combate. Pero se niegan a hacer cualquier cosa, y entonces creo que el presidente ve eso y dice: ‘Un momento’”, señaló Rubio. “Creo que eso nos molestó mucho. El presidente lo ha dejado muy claro”.

Funcionarios de la OTAN han restado importancia a los cambios en el número de soldados estadounidenses en Europa señalando que estaban planeados desde hace tiempo y no son una sorpresa.

Sin embargo, los anuncios tomaron desprevenidos a algunos aliados y se produjeron pese a las promesas de Estados Unidos de coordinar los movimientos militares para evitar crear vacíos de seguridad. De igual forma, el aparente cambio de Trump respecto a Polonia fue otra sorpresa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el miércoles que los aliados de Washington saben desde hace un año que la Casa Blanca retiraría algunas tropas de Europa, y que espera “con razón, que Europa y Canadá asuman una mayor responsabilidad por la defensa convencional de la OTAN y particularmente, por supuesto, de la parte europea de la OTAN”.

Rutte afirmó que Estados Unidos “seguirá involucrado”, pero que con el tiempo podría reorientar recursos hacia otras partes del mundo. El general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Europa, dijo esta semana que la seguridad europea no se vería comprometida, pero advirtió que los aliados deberían esperar más reducciones en los próximos años.

El gobierno de Trump ha advertido que Europa tendrá que ocuparse de su propia seguridad, incluida la de Ucrania, en el futuro.

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El periodista de The Associated Press Lorne Cook en Bruselas contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP