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Rubio dice que Israel y Líbano firman acuerdo marco con EEUU, "primer paso" hacia la paz

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, junto con los embajadores de Israel y Líbano, anunció el viernes un acuerdo marco que fue descrito como un primer paso hacia la paz tras meses de conflicto entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio saluda al abordar un avión de transporte C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Baréin, tras su visita a Oriente Medio, en Manama, Baréin, el jueves 25 de junio de 2026. (Eric Lee/Pool Photo vía AP)
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio saluda al abordar un avión de transporte C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Baréin, tras su visita a Oriente Medio, en Manama, Baréin, el jueves 25 de junio de 2026. (Eric Lee/Pool Photo vía AP) AP

Los funcionarios no compartieron detalles del acuerdo, que fue firmado por Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, y Nada Hamadeh, embajadora de Líbano en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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