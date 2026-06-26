Rubio dice que Israel y Líbano firman acuerdo marco con EEUU, "primer paso" hacia la paz

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio saluda al abordar un avión de transporte C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Baréin, tras su visita a Oriente Medio, en Manama, Baréin, el jueves 25 de junio de 2026. (Eric Lee/Pool Photo vía AP) AP