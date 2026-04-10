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Rory McIlroy se escapa con racha de birdies y fija récord del Masters con ventaja de 6 golpes

AUGUSTA, Georgia, EE.UU. (AP) — Rory McIlroy ofreció un cierre dinámico de la ronda del viernes en el Masters, con la actitud de alguien que ya ha hecho esto antes.

El norirlandés Rory McIlroy agradece luego de realizar su putt hacia el hoyo 13 en la segunda ronda del Masters de Augusta, Georgia, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)
El norirlandés Rory McIlroy agradece luego de realizar su putt hacia el hoyo 13 en la segunda ronda del Masters de Augusta, Georgia, el viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

Seis birdies en los últimos siete hoyos le dieron un 65, siete bajo par, y una ventaja de seis golpes que estableció un récord del torneo tras 36 hoyos.

Quizá debería empezar a pensar en el menú del próximo año para la cena del Masters Club, cuyo anfitrión es el monarca vigente.

McIlroy estaba metido en un fascinante duelo con su viejo némesis Patrick Reed, y luego se quedó completamente solo. Su golpe de salida por encima de Rae's Creek en el peligroso hoyo 12, par 3, cayó 7 pies detrás de la bandera.

Hizo birdie en ambos pares 5 después de tener que jugar a lo seguro desde los árboles. Aprovechó la bandera más baja en el 16, par 3, para lo que, en la práctica, fue un birdie de mero trámite.

Por si eso no fuera suficiente, embocó un chip desde 30 yardas en el 17. La racha continuó cuando su golpe de aproximación al 18 arribó a la cresta y rodó hasta quedar a 6 pies.

Eso lo dejó con un acumulado de 132 impactos 12 bajo par, con seis golpes de ventaja sobre Reed (69) y Sam Burns (71). El récord anterior de la mayor ventaja tras 36 hoyos en Augusta National era de cinco golpes, compartido por Jordan Spieth (2015), Raymond Floyd (1976), Jack Nicklaus (1975) y Herman Keiser (1946). Todos terminaron ganando.

McIlroy busca convertirse en el cuarto jugador en ganar dos Masters consecutivos, uniéndose a Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods.

El norirlandés tuvo la ventaja tras 36 hoyos en 2011 y la amplió a cuatro golpes de cara a la ronda final antes de derrumbarse de manera infame. Ése fue el inicio de su desconsuelo en el Masters, que se prolongó hasta hace un año, cuando ganó en un desempate para finalmente demostrar que podía coronarse en el Augusta National.

En la edición actual, McIlroy parece acariciar un nuevo cetro.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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