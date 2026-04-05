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Rooker culmina juego con jonrón decisivo en extrainnings y A's vencen 12-10 a Astros

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Brent Rooker conectó dos jonrones y logró un récord personal de seis carreras impulsadas, incluido un batazo de tres carreras en la parte baja de la décima entrada el domingo que le dio a los Atléticos una victoria 12-10 sobre los Astros de Houston.

Brent Rooker, de los Atléticos de Oakland, recorre las bases tras conectar un jonrón de tres carreras para dejar en el terreno a su rival durante la décima entrada de un juego de béisbol contra los Astros de Houston, el domingo 5 de abril de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis)
Brent Rooker, de los Atléticos de Oakland, recorre las bases tras conectar un jonrón de tres carreras para dejar en el terreno a su rival durante la décima entrada de un juego de béisbol contra los Astros de Houston, el domingo 5 de abril de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis) AP

Los Atléticos ganaron dos de tres juegos a Houston para conseguir su primera victoria en una serie esta temporada.

Rooker disparó su primer jonrón del año en la séptima y su número 100 con los A’s, que terminaron con 16 imparables.

Houston igualó con cuatro carreras en la octava. Jake Meyers conectó un jonrón, el venezolano José Altuve aportó un doble impulsor y Cam Smith empató el juego a 9 con un sencillo de dos carreras.

El boricua Carlos Correa le dio a los Astros una ventaja de 10-9 con un sencillo impulsor en la décima antes de que Rooker conectara ante el dominicano Bryan Abreu (0-1).

El cubano Yordan Álvarez y Christian Walker conectaron cada uno un jonrón de dos carreras por Houston.

El dominicano Elvis Alvarado (1-0) consiguió dos outs para llevarse la victoria. El abridor de los Atléticos, Jacob Lopez, ponchó a seis en 4 1/3 entradas. Permitió tres hits, tres carreras y otorgó cinco bases por bolas.

Lance McCullers Jr. permitió tres carreras y cinco hits en cuatro entradas por los Astros. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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