americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ronaldo acaba con sequía de títulos en Arabia Saudí con 2 goles y Al-Nassr gana la liga

RIYADH (AP) — Cristiano Ronaldo por fin ganó un gran trofeo con Al-Nassr.

La estrella portuguesa de 41 años anotó dos veces en una victoria por 4-1 sobre Damac para ayudar a Al-Nassr a asegurar el jueves el título de la Saudi Pro League. Es el primer gran trofeo del equipo desde que Ronaldo se incorporó hace más de tres años.

Ronaldo levantó el trofeo apenas dos días después de ser incluido en la convocatoria de Portugal para la Copa del Mundo, lo que supondría una sexta participación récord en el torneo.

La victoria aseguró el primer puesto para Al-Nassr, con dos puntos de ventaja sobre su rival de ciudad Al-Hilal, que terminó segundo pese a completar la temporada de 34 partidos invicto.

Ronaldo marcó sus goles 27 y 28 de liga de la temporada en la segunda mitad, después de que Sadio Mané y Kingsley Coman anotaran a ambos lados del descanso para poner a Al-Nassr en control.

Al-Nassr ganaba 2-1 cuando Ronaldo devolvió a su equipo una ventaja de dos goles poco después de la hora de juego, al colocar con efecto un tiro libre desde el costado izquierdo entre varios jugadores y hacia la red.

Añadió el segundo a ocho minutos del final, con una definición alta desde corta distancia para sentenciar el resultado mientras comenzaban las celebraciones. Visiblemente emocionado, el ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro fue sustituido entre una ovación de pie cuando faltaban tres minutos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Marco Rubio sobre Raúl Castro: Lo traeremos aquí tras histórica acusación en EEUU

Marco Rubio sobre Raúl Castro: "Lo traeremos aquí" tras histórica acusación en EEUU

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar
🚨 ÚLTIMA HORA

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

Régimen cubano advierte sobre resistencia feroz tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Régimen cubano advierte sobre "resistencia feroz" tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter