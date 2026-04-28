Romo conecta sus 2 primeros jonrones y los Medias Blancas vencen 5-2 a Soriano y los Angelinos

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Drew Romo (36), de los Medias Blancas de Chicago, recorre las bases tras conectar un jonrón durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el martes 28 de abril de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Colson Montgomery pegó un jonrón en la segunda entrada ante el abridor dominicano de los Angelinos, José Soriano (5-1), y puso fin a su racha sin permitir carreras, que se había extendido a 25 2/3 innings. El derecho permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas, elevando su efectividad —la mejor de las Grandes Ligas— de 0,24 a 0,84.

Davis Martin (4-1) superó a Soriano en el duelo de pitcheo, al permitir una carrera y siete hits en 5 2/3 entradas. Martin ponchó a siete y dio una base por bolas.

Sean Newcomb ponchó a tres en 1 1/3 entradas sin permitir carreras, y el dominicano Seranthony Domínguez lanzó un noveno inning sin hits para su séptimo salvamento.

Josh Lowe conectó un jonrón por los Angelinos, y Jo Adell impulsó una carrera con un sencillo.

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FUENTE: AP