Roma aplasta a la Fiorentina y se acerca a puestos de Champions

Wesley de la Roma celebra tras anotar el segundo gol de su equipo ante la Fiorentina en encuentro de la Serie A el lunes 4 de mayo del 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

El club de la capital subió al quinto puesto, un punto detrás la Juventus.

Gianluca Mancini abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina a los 13 minutos y Wesley añadió el segundo cinco minutos después para dejar al equipo de Gian Piero Gasperini en una posición inmejorable.

Mario Hermoso anotó el tercero tras una gran jugada gestada por Manu Kone y Niccolò Pisilli completó la cuenta al inicio del complemento.

Fue la primera derrota en ocho partidos de liga para la Fiorentina. La Viola aún necesita un punto para garantizar su permanencia en la Serie A. Se mantiene 16to con nueve puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Restan tres jornadas.

Cremonese dejó escapar una ventaja en el primer tiempo y perdió en casa 2-1 ante la Lazio, desperdiciando una oportunidad de sumar puntos cruciales en su lucha por evitar el descenso.

Cremonese ha ganado solo uno de sus últimos 21 partidos de liga. Se mantuvo antepenúltimo, a cuatro puntos de la salvación y del Lecce, que ocupa el 17mo puesto.

El equipo local se puso en ventaja en el primer tiempo cuando un remate de zurda de Federico Bonazzoli se escurrió por debajo del cuerpo del arquero de Lazio Edoardo Motta.

Gustav Isaksen empató para la Lazio en el segundo tiempo, y Tijjani Noslin tuvo el gol de la victoria con un disparo combado en el segundo minuto del tiempo añadido.

Jamies Vardy ingresó como suplente para Cremonese tras perderse cuatro partidos por una distensión muscular, pero no marcó diferencia.

Lazio subió al octavo puesto, dos puntos por encima de Bologna y Sassuolo.

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FUENTE: AP