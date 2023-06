Roland Garros 2023 Lorenzo Musetti: "Alcaraz es un talento único, admiro todo lo que ha logrado"

P. Usted es de la misma generación de Alcaraz. ¿Qué diferencia al murciano con respecto al resto de tenistas de su edad?

R. Es un jugador único por su talento. No parar de batir récords con sus resultados. Lo que ha logrado las dos últimas temporadas es de admirar y estoy contento por él. Puedo decir que le gané en Hamburgo en uno de mis mejores partidos. Ojalá nos podamos enfrentar muchas más veces. A Carlos le deseo lo mejor porque es un amigo tanto dentro como fuera de la pista. Es un trabajador y se merece estar dónde está.

Carlos, Rune y Sinner han sabido manejar la presión, a mí me está costando más"

P. ¿El hecho de que le haya ganado le hace albergar esperanzas de conseguir lo mismo que él?

R. Sí, claro. Yo creo que lo que nos diferencia es su consistencia, la regularidad en sus resultados. Eso es lo que, sin duda, a mí me falta y trabajo en ello. Alcaraz gana muchas veces sin jugar al 100 por 100, por eso su porcentaje de partidos ganados es alto. Es la gran diferencia entre su ranking y el mío.

P. De usted hace tiempo que se espera mucho. ¿Le ha sido difícil manejar la presión?

R. Sí, es la misma presión que pueden sentir Jannik (Sinner), Rune o Alcaraz. Ellos la han sabido manejarla y a mí me está costando más. Cada uno es distinto y tiene sus problemas. Tengo que ser paciente y hacer mi camino. Ahora me siento mejor y creo que este año puedo dar un paso más.

Nunca olvidará la victoria con Djokovic, es el rival a batir en el circuito"

P. En el inicio de la gira europea de tierra batida se impuso por primera vez a un número uno como Novak Djokovic en Montecarlo. ¿Es la victoria más importante de su carrera?

R. Sin duda, que nunca había ganado a un rival de la entidad de Djokovic. Gané al número uno y el que para mí es el mayor adversario al que te puedes enfrentar en el circuito. Es evidente que no estaba en su mejor estado de forma, pero ganarle es siempre duro y nunca lo olvidaré.

P. La grada del Montecarlo Country Club estaba prácticamente toda a su favor. ¿Le sorprendió?

R. Montecarlo está en la frontera con Italia y ya llevo tres años residiendo allí. Me siento como en casa. Conozco el club y todos los trabajadores. Tenía a toda mi familia en la grada. Es cierto que vinieron italianos y muchos aficionados locales me animaron. Supongo que veían a un chico joven que intentaba ganar al número uno del mundo en cada golpe, en cada punto, que le ponía toda la pasión...

P. Todo el mundo vaticina que el nuevo 'Big Three' será Alcaraz, Sinner y Rune. ¿Musetti tiene su hueco si se habla de un 'Big Four'?

R. No me gusta hablar de mí mismo. Ojalá me pudiera unir a ellos en ese grupo de grandes campeones como miembro de ese Big Four. De momento, están un poco por delante tanto por resultados como por ranking.

P. En el debate entre Nadal, Federer y Djokovic por ser el GOAT, ¿a quién elige?

R. Mi favorito siempre ha sido Federer por su elegancia. Si la pregunta se refiere a quién acabará ganando más, diría que Djokovic. Está en buena forma y creo que ganará algunos títulos más de Grand Slam.

Mi favorito siempre ha sido Federer por la elengancia, pero Djokvic ganará más"

P. Me puede decir el secreto del tenis italiano. Parece que han tomado el relevo de España.

R. La Federación Italiana de Tenis ha ayudado a nivel económico a proyectos privados y yo soy un ejemplo. Me ayudaron desde niño, en especial con mi preparador físico. Tenemos muchos torneos, sobre todo challengers, que nos dan la posibilidad de tener invitaciones y sumar puntos. Quizá hoy estamos un paso por delante del tenis español, pero creo que en un futuro volveremos a estar parejos.

R. Es un año para creer más en mí mismo por los resultados que estoy obteniendo y por el hecho de que no defiendo muchos puntos. El objetivo debería ser acercarse lo máximo posible al top10.

P. ¿Se ve también ganando 'Grand Slam' y optando al número uno?

R. Es mi sueño desde pequeño y la razón por la que elegí esta vida. Cada día trabajo para ser más profesional y ser mejor con la mente en que algún día pueda lograr esos objetivos.

FUENTE: Marca.com