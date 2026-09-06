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Rojos conectan 3 vuelacercas y resisten para imponerse 5-3 a Cerveceros

CINCINNATI (AP) — Matt McLain rompió el empate en la séptima entrada con un jonrón abriendo el inning y los Rojos de Cincinnati resistieron para imponerse el sábado 5-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

El dominicano Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, recorre las bases luego de batear un jonrón ante los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Ben Jackson)
El dominicano Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, recorre las bases luego de batear un jonrón ante los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Ben Jackson) AP

El dominicano Elly de la Cruz y Tyler Stephenson también se volaron la cerca por los Rojos, últimos en la clasificación, en un juego que se retrasó más de dos horas por la lluvia. Emilio Pagán salió de un atolladero con las bases llenas en la novena para lograr su 21er salvamento en 24 oportunidades.

El venezolano William Contreras conectó un jonrón temprano por los Cerveceros (88-55), líderes de las Grandes Ligas, que tienen una ventaja de siete juegos en la División Central de la Liga Nacional sobre los Cachorros de Chicago.

Milwaukee comenzó el día último en las mayores con 132 jonrones.

Contreras logró su batazo ante Andrew Abbott en la primera entrada, su 14to. De la Cruz respondió con su 22do jonrón ante Dustin May en la parte baja.

El juego se interrumpió por lluvia durante 2 horas y 22 minutos en la cuarta entrada. Los Rojos perdían 2-1 y José Treviño pegó un sencillo ante DL Hall para empatar la pizarra.

Stephenson conectó su 15to jonrón para abrir la sexta, pero los Cerveceros igualaron con tres sencillos consecutivos ante Tony Santillán. El venezolano Jackson Chourio impulsó la carrera del empate.

Santillán (3-4) ponchó a Contreras con las bases llenas para mantener el empate.

McLain disparó su 15to jonrón ante Aaron Ashby (13-3) en la séptima. El venezolano Eugenio Suárez pegó un doble en la octava y anotó desde la segunda base con un lanzamiento descontrolado de Grant Anderson para poner el encuentro 5-3.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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