Rojos aplastan a Mets, que vuelven a caer a 11 juegos por debajo de .500

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Chase Burns, de los Rojos de Cincinnati, lanza en el encuentro del martes 26 de mayo de 2026, ante los Mets de Nueva York (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Los Mets, que terminaron abril con una foja de 10-21, han perdido cinco encuentros seguidos y cayeron a 22-33. Han anotado apenas seis carreras y conectado 25 hits durante la racha de derrotas, su segunda más larga de la temporada, detrás de una seguidilla de 12 tropiezos del 8 al 21 de abril.

El venezolano Eugenio Suárez y el dominicano Elly De La Cruz conectaron sendos dobles de dos carreras ante David Peterson (3-5), quien también permitió un par de imparables productores de Tyler Stephenson.

Sal Stewart añadió un sencillo impulsor en la octava entrada.

Burns (7-1) permitió dos carreras y otorgó dos bases por bolas, con ocho ponches. Llevó una blanqueada de un hit hasta la sexta, cuando Juan Soto, de regreso tras ausentarse dos juegos por enfermedad, conectó un jonrón de dos carreras.

Burns tiene una efectividad de 1.54 en sus últimas cuatro aperturas. En la temporada, su promedio de carreras limpias admitidas es de 1.96.

No ha perdido en sus últimas ocho aperturas, desde el 18 de abril.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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