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Rogers y Mayo ayudan a Orioles a cortar su racha de 6 derrotas con triunfo 6-4 ante Cleveland

BALTIMORE (AP) — Trevor Rogers lanzó hasta la octava entrada, Coby Mayo conectó dos jonrones y los Orioles de Baltimore aprovecharon la falta de control de Cleveland en el montículo, al vencer 6-4 a los Guardianes el lunes para cortar una racha de seis derrotas consecutivas.

El lanzador abridor de los Orioles de Baltimore, Trevor Rogers (28), realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)
El lanzador abridor de los Orioles de Baltimore, Trevor Rogers (28), realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Rogers (10-9) permitió una carrera con seis imparables. Los Orioles se acercaron a tres juegos de Cleveland por el último boleto de comodín de la Liga Americana. Los Guardianes quedaron con medio juego de ventaja sobre Toronto, que juega más tarde el lunes en el oeste contra los Atléticos

Los Orioles anotaron apenas una carrera en sus tres partidos anteriores contra Boston, pero Joey Cantillo (9-9) hizo mucho para ayudarlos a salir del bache, al permitir tres hits y otorgar cinco bases por bolas, además de golpear a dos bateadores, en 2 1/3 entradas. Baltimore dejó a ocho corredores en base en las primeras tres entradas, pero aun así ganaba 4-0.

Cantillo y el relevista cubano Franco Aleman se combinaron para realizar 102 lanzamientos en las primeras tres entradas —solo dos menos de los que Rogers necesitó para trabajar 7 1/3.

El umpire principal Chris Guccione abandonó el juego en la segunda entrada después de recibir un foul tip en la careta.

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FUENTE: AP

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