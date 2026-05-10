Rodríguez se queda a dos outs del juego completo y Arizona hunde 5-1 a los Mets

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Eduardo Rodriguez, lanzador de los Diamondbacks de Arizona, trabaja frente a los Mets de Nueva York en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 10 de mayo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Rodríguez (4-0) llevó un intento de juego sin hits hasta la sexta entrada y permitió cuatro imparables en ocho entradas y un tercio, y recibió una ovación de pie al salir del campo tras el sencillo flojo de Mark Vientos. Rodríguez ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas.

Los Mets, últimos en la clasificación, comenzaron su gira de nueve juegos como visitantes con marca de 5-2 y la cerraron con un golpe seco.

Nueva York conectó cuatro imparables —12 en la serie de tres juegos— y cometió tres errores, cayó a 15-25. El antesalista cubano Andy Ibáñez cometió dos errores de tiro, y el segundo preparó el triple de dos carreras de Ketel Marte en la sexta entrada que puso a Arizona arriba 5-1.

El toletero dominicano Juan Soto se fue de 3-0 y terminó la gira de 33-4 con dos carreras impulsadas. Soto y Bo Bichette se fueron de 20-0 en la serie.

Rodríguez ha estado brillante al inicio de su tercera temporada en Arizona, tras lanzar siete entradas sin permitir carreras ante los Padres en su apertura anterior.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP