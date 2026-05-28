Rodríguez lanza 5 sólidas entradas y Angelinos siguen en racha al vencer 7-1 a Tigers

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El lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Grayson Rodriguez, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, el jueves 28 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Los Angelinos ganaron series consecutivas por primera vez esta temporada, al barrer a Texas en casa antes de ganar dos de tres en Detroit.

Detroit tiene marca de 4-18 desde el 4 de mayo y ha perdido siete series seguidas.

Rodriguez (2-1) permitió una carrera con dos hits y dos bases por bolas en cinco entradas. Ponchó a cinco.

Jack Flaherty (0-7) cedió tres carreras con seis hits y una base por bolas en 5 2/3 entradas, mientras ponchaba a nueve.

Los Tigres tomaron ventaja de 1-0 con un jonrón solitario del dominicano Wenceel Pérez en la segunda, pero Los Ángeles respondió con tres carreras en la quinta.

Jo Adell abrió con un doble y llegó a tercera con un lanzamiento descontrolado con un out. El venezolano Sebastian Rivero empató el juego con un sencillo impulsor, y Donovan Walton también conectó un sencillo.

Trout le dio a los Angels una ventaja de seis carreras con un doble de dos carreras en la novena. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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